Un groupe de jeunes défenseurs prêt à passer à la prochaine étape chez le Canadien

Le Canadien a souvent joué avec quatre défenseurs recrues dans sa formation l'hiver dernier et, comme c'est le cas avec l'équipe dans son ensemble, l'entraîneur-chef Martin St-Louis s'attend à voir ce jeune noyau passer à l'étape suivante dans son développement cette saison.

Des jeunes comme Kaiden Guhle, Arber Xhekaj, Jordan Harris, Justin Barron et Johnathan Kovacevic ont un peu plus d'expérience en banque et les succès de l'équipe dépendront en partie de leur progression.

L'élément clé pour le groupe de joueurs de deuxième année sera la constance. Autant St-Louis que Guhle sont revenus sur cet aspect vendredi.

Quand vous avez une longue carrière dans la LNH, c'est parce que vous avez fait preuve de constance , a dit St-Louis, qui a joué 1134 matchs dans le circuit Bettman. Il faut savoir quoi donner à chaque match. Et ça vient des détails du jeu, du travail à l'entraînement. Vous devez prendre les répétitions au sérieux, votre préparation au sérieux.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Guhle a vu sa première campagne être écourtée en raison d'une blessure au genou gauche. Il a été limité à 44 rencontres, mais a été employé en moyenne durant 20:31 par match.

Choix de premier tour du Tricolore en 2020 (16e au total), il a affirmé aborder le camp comme celui de l'an dernier, comme s'il devait à nouveau gagner un poste dans la formation de l'équipe.

Je souhaite d'abord rester en santé et jouer les 82 matchs , a dit Guhle. Et sur le plan personnel, je veux faire preuve de plus de constance. Je dois jouer plusieurs bons matchs, pas juste des matchs corrects.

Ouvrir en mode plein écran Kaiden Guhle a récolté 18 points en 44 matchs la saison dernière, avant sa blessure. Photo : usa today sports / Matt Blewett

Pour devenir constant, vous devez être bien préparés, a-t-il ajouté. Les entraîneurs vous fournissent de l'information sur les autres équipes, les autres joueurs. Vous devez aussi faire vos devoirs.

Publicité

Xhekaj, lui, a reconnu qu'il était conscient que les attentes seront plus élevées envers le groupe cette saison.

La grosse différence, c'est que tout ce que nous avons fait l'an dernier était une surprise parce que personne ne savait ce dont nous étions capables , a mentionné le robuste défenseur ontarien qui a joué 51 matchs avant de se retrouver sur la touche en raison d'une blessure à une épaule. Maintenant, tout le monde connaît nos standards. On s'attend à plus de nous maintenant.

Sans parler nécessairement de guigne de la deuxième année , St-Louis a admis que ses jeunes défenseurs devront éviter certains pièges.

C'est sûr que ça existe, mais c'est différent pour chaque joueur , a-t-il dit. Généralement, ce qui aide à ne pas la vivre, c'est la constance. Vous devez faire preuve de discipline.

En tant que joueur établi, vous ne devez pas perdre votre engagement, votre discipline et votre constance.

Si jamais un joueur connaît une mauvaise séquence, les options devraient être nombreuses pour St-Louis pour diminuer son rôle et donner la chance à un autre d'aider l'équipe à gagner. La profondeur et la santé seront donc deux autres facteurs qui auront un rôle important dans les succès du Canadien cet hiver.

Tout est une question de compétition interne , a souligné le vétéran attaquant Brendan Gallagher. Celui qui nous aide à gagner aura plus de temps de jeu et c'est tout ce que vous pouvez demander en tant que joueur de hockey.