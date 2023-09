Ann-Sophie Bettez, à Montréal jusqu’au bout

La carrière d’Ann-Sophie Bettez a été parsemée de hauts et de bas. Plusieurs fois, elle aurait pu choisir d’accrocher ses patins, mais voilà qu’à 35 ans, elle poursuit son rêve en étant repêchée par la nouvelle équipe de Montréal, dans la LPHF.

Résilience, persévérance et passion. Voici trois termes qui décrivent parfaitement l’attaquante québécoise. Si elle n’était pas à Toronto pour entendre son nom prononcé au 14e tour, ce n’est certainement pas parce qu’elle ne croyait pas en ses chances.

C’était mon déménagement. Je regardais le repêchage sur Internet tout en faisant des boîtes. Je n’ai même pas entendu mon nom, je n’étais pas dans la pièce. Ma famille m’a dit que j’avais été nommée par Montréal , raconte-t-elle, sourire fendu aux lèvres.

Je voulais vivre l'expérience au maximum, mais c'est sûr que secrètement, j'espérais que mon nom sortirait à Montréal.

Diplômée de l’Université McGill, Bettez a porté les couleurs du club Les Canadiennes de Montréal et la saison dernière, elle était la capitaine de la Force, dans la PHF. Parallèlement à sa carrière de joueuse de hockey, elle est devenue planificatrice financière. Elle voulait continuer à jouer, mais à quel prix? En toute franchise, elle ne sait pas si elle aurait été prête à déménager. En demeurant à Montréal, elle pourra poursuivre sa carrière en finance.

Ça fait quand même dix ans que je bâtis ma clientèle. J’ai appris à vraiment maximiser mon temps. Il faut que tu apprennes à déléguer, il faut que tu apprennes à travailler avec des gens de confiance. J’ai fait des rencontres en voiture, ou dans de petites salles ici au Centre 21.02 , souligne-t-elle.

Ann-Sophie Bettez risque d’avoir une impression de déjà-vu avec cette nouvelle équipe montréalaise. À une certaine époque, elle était adjointe à la capitaine Marie-Philip Poulin avec Les Canadiennes. Erin Ambrose portrait aussi un A sur son chandail. Ces deux joueuses seront à nouveau ses coéquipières. Et qui était l’entraîneuse de cette équipe? Danièle Sauvageau, la directrice générale qui a justement décidé de choisir Bettez dans la LPHF.

Je suis quelqu'un qui est extrêmement travaillant. Danièle a suivi mon parcours. Elle sait que j'ai eu des embûches. J’ai été rappelée sur l'équipe nationale parce que je n’ai jamais abandonné. Quand tu te fais retrancher, habituellement, c'est terminé. Je pense qu’elle a pu voir la passion que j'avais pour le sport et ma détermination , indique-t-elle.

Longuement boudée par l’équipe canadienne alors qu'elle était dans la vingtaine, la Québécoise a finalement été sélectionnée par la directrice générale Gina Kingsbury en 2019, mais elle n’a jamais pu atteindre le rêve d’aller aux Jeux olympiques. Elle aurait souvent pu abandonner, mais elle n’a jamais perdu espoir.

L'année passée, avant la venue de la Force, j’avais pensé arrêter. Je m’étais dit que j’allais passer à autre chose, mais la Force est arrivée et je m’ennuyais. Avec la COVID-19, c’était tellement restrictif sur la patinoire. Moi, ce que j'aime en fait du hockey, c'est de pouvoir partager la patinoire avec mes coéquipières et de travailler pour un but commun.

Lorsque sera donné le coup d’envoi de la LPHF en janvier prochain, Bettez sera, à 36 ans, la joueuse la plus âgée de la ligue. Même si le repêchage a démontré une tendance à faire confiance à de jeunes joueuses, plusieurs sortant tout juste des rangs universitaires, la Québécoise n'est aucunement inquiète. Elle se sent encore capable de suivre le rythme.

Je suis rendue plus vieille, mais ma passion pour le sport est toujours vraiment présente. Un jour, le corps va vieillir. Je vais le voir quand je serai vraiment dépassée, mais pour l'instant je reste encore compétitive et si j'aime tellement ça.