L’équipe monde motivée à défendre son titre à la Coupe Laver

VANCOUVER – La Coupe Laver a été monopolisée par l’équipe européenne lors des quatre premières éditions du tournoi, de 2017 à 2021.

En l’absence des cinq premiers joueurs au classement, tous Européens, la compétition est plus ouverte que jamais. Même que pour certains, l’équipe monde serait considérée comme la favorite en raison de sa profondeur.

Le meilleur Américain au classement, Taylor Fritz, assume le rôle sans gêne.

Oui, on est peut-être les favoris, mais on ne doit pas y penser en sautant sur le terrain, a dit la 9e raquette mondiale. De toute façon, par la formule du tournoi, c’est toujours serré jusqu’au fil d’arrivée.

Quatre matchs seront disputés chaque jour de vendredi à dimanche, trois en simple et un en double. La première équipe qui remporte 13 points sera couronnée.

Pour s’assurer que le suspense dure minimalement jusqu’à dimanche, les victoires de vendredi valent un point, celles de samedi deux et dimanche trois.

Si bien qu’une équipe pourrait repartir avec le trophée en perdant les huit premiers matchs.

Les joueurs s’affrontent au meilleur de trois manches, mais s’il y a égalité après la deuxième, un super bris d’égalité de dix points fait office de manche décisive.

Félix Auger-Aliassime jouera d’ailleurs le troisième simple du duel, contre Gaël Monfils, en soirée vendredi.

Je veux voir sa passion et sa joie de vivre, a dit le capitaine John McEnroe en point de presse. C’est ce qui différencie Félix de bien des joueurs. On sait tous qu’il est talentueux et habile. Il doit le montrer, s’exprimer sur le terrain et bien se sentir dans tout ça.

Ouvrir en mode plein écran Félix Auger-Aliassime à l'entraînement devant Patrick et John McEnroe Photo : getty images for laver cup / Matthew Stockman

Le Québécois, lui, veut se faire plaisir.

Je ne ressens pas une pression supplémentaire, a dit Auger-Aliassime en point de presse jeudi. On veut gagner comme l’an passé et c’est bien d’avoir la foule avec nous cette année. Ce serait vraiment bien de gagner la coupe à la maison.

Milos Raonic est aussi présent à Vancouver, mais comme deuxième substitut. Il serait donc étonnant de la voir fouler la surface grise installée dans l’aréna des Canucks. Il s’entraîne et est à la disposition de ses coéquipiers pour les aider.

Il n’a pas toutefois pas hésité à accepter l’invitation.

C’est une grosse affaire pour la ville de Vancouver de recevoir un tel tournoi, a dit le géant ontarien. Je me souviens d’avoir joué des matchs de Coupe Davis à l’Université de la Colombie-Britannique devant 2500 personnes. De remplir l’aréna pour trois jours de compétition et de voir que la ville a été choisie, ça montre à quel point le sport a fait du chemin au pays.

C’est la première fois, depuis la création du tournoi en 2017, qu’aucun membre du légendaire Big Three ne participe à l’événement. L’an dernier, Nadal, Federer, Djokovic et même Andy Murray étaient du nombre des participants.

John McEnroe, qui aime d’amour cette compétition, croit que c’est une année importante pour l’avenir de l’événement.

C’est un gros test, mais aussi une belle opportunité, a dit le capitaine de l’équipe monde en point de presse. Les légendes ne joueront pas, mais on aligne peut-être de futurs champions de tournois du grand chelem. Le calendrier fait un peu mal à l’événement. Je vois le monde du tennis se tirer dans le pied depuis des années. J’espère que ce sera différent pour la Coupe Laver, parce que je l’ai vu trop souvent.

Le calendrier de l’ATP, déjà surchargé, ne s’arrête pas durant la Coupe Laver. Certains joueurs sont déjà en Asie à accumuler des points de classement, ce que les joueurs présents à Vancouver ne feront pas.

Ils quitteront toutefois le Canada, qu’ils gagnent ou perdent, avec des bourses importantes.

L’Europe de Monfils et Fils

En l’absence de ses plus grandes vedettes européennes, le capitaine Bjorn Borg s’est tourné vers la France. À défaut d’avoir des classements impressionnants, Gaël Monfils et Arthur Fils débarquent avec une caisse pleine de charisme, de sens du spectacle et de promesses.

À 36 ans et installé au 140e rang mondial, Monfils sera le doyen des joueurs en fin de semaine et il se réjouit d’avoir enfin obtenu une invitation pour le tournoi.

Il disputera le premier match en soirée vendredi contre le favori local, Félix Auger-Aliassime.

Je suis hyper honoré et super content de pouvoir participer à cet événement, donc j’ai vraiment hâte de le vivre de l’intérieur, a dit le Français à Radio-Canada Sports. J’ai l’impression qu’il y a une ambiance de fous chaque fois.

Fils, potentiel digne successeur de Monfils, est déjà 44e à l’ATP à 19 ans à peine. Il devait d’abord être substitut au tournoi, mais les forfaits de Stefanos Tsitsipas et de Holger Rune lui ont ouvert la voie.

Ouvrir en mode plein écran Gaël Monfils et Arthur Fils Photo : getty images for laver cup / Matthew Stockman

Il affrontera le jeune Américain Ben Shelton dans le premier match, vendredi.

Je suis très content de jouer une compétition comme celle-ci, la compétition de Roger, que je regarde à la télévision depuis des années, a dit le cadet du groupe. Je vais essayer d’honorer le maillot de la team Europe. Je suis le plus jeune et, franchement, on s’amuse super bien, dans une bonne ambiance et on s’entraîne bien.

Je ne sens pas forcément de pression, mais c’est sûr que quand on va arriver vendredi pour jouer nos premiers matchs, c’est une compétition qu’on veut gagner, donc on aura forcément un peu d’adrénaline , ajoute le récent vainqueur du tournoi de Lyon.

Arthur a un jeu complet, il est très physique et j’aime beaucoup le voir jouer, a confié Monfils. En plus, il est tellement gentil et il donne beaucoup. J’ai hâte de suivre la suite de sa grande carrière.

Pour Monfils, la Coupe Laver marquera d’ailleurs la dernière compétition de sa saison. Il a connu une très belle saison estivale marquée par quelques grandes victoires. Son retour en force lui fait-il rêver aux Jeux de Paris l’été prochain, sur la terre battue de Roland-Garros?

J’aimerais bien au fond de moi avoir la chance d’y participer, mais c’est encore loin. Il va falloir gagner beaucoup de matchs pour pouvoir peut-être y participer. Mais de toute façon, que je joue ou je n’y joue pas, je regarderai et je serai un des plus grands fans de cet événement.

Pour l’instant, le rang mondial de Monfils ne lui permet pas de se qualifier. 11e Français à l’ATP, il devra non seulement grimper au classement, mais aussi devancer plusieurs de ses collègues.

Une nation ne peut envoyer plus que quatre athlètes en simple.