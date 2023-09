Leylah Annie Fernandez éliminée en quarts de finale au Mexique

Leylah Annie Fernandez a vu son meilleur parcours à un tournoi WTA 1000 prendre fin jeudi, lorsqu'elle s'est inclinée 6-4, 6-7 (8) face à l'Américaine Sofia Kenin en quarts de finale de l'Omnium de Guadalajara.

La Québécoise a réussi 15 as contre six pour Kenin et elle a commis huit doubles fautes contre 14 pour l'Américaine.

Kenin a cependant été bien meilleure pour profiter de ses occasions, brisant son adversaire à six reprises en sept tentatives. Fernandez a obtenu huit chances de briser, mais elle n'en a converti que trois.

Il s'agissait de la première participation en quarts de finale de Fernandez lors d'un événement WTA 1000, bien qu'elle ait déjà atteint la finale d'un tournoi du grand chelem, à Flushing Meadows en 2021.

Fernandez peut tout de même atteindre le carré d'as en double féminin.

Elle et sa partenaire, l'Américaine Taylor Townsend, doivent se mesurer à l'Italienne Jasmine Paolini et à l'Égyptienne Mayer Sherif plus tard jeudi. Le duo gagnant fera face à la paire composée de la Canadienne Gabriele Dabrowski et de la Néo-Zélandaise Erin Routliffe.

Dabrowski et Routliffe ont continué leurs succès en signant un gain de 7-5, 0-6, 10-7 aux dépens de l'Estonienne Ingrid Neel et de la Norvégienne Ulrikke Eikeri.

Dabrowski et Routliffe, classées troisièmes têtes de série à Guadalajara après avoir remporté le double féminin aux Internationaux des États-Unis, n'ont sauvé aucune des quatre balles de bris dont elles ont fait face.

Elles ont toutefois servi avec confiance en troisième manche, gagnant 85,7 % de leurs points en premier service.

Si Fernandez et Townsend, deuxièmes têtes de série, devaient accéder aux demi-finales, il s'agirait du deuxième affrontement d'envergure entre Ferndandez et Dabrowski en septembre.

Dabrowski et Routliffe ont eu raison de Fernandez et de Townsend 2-6, 6-3, 7-6 (8) lors des quarts de finale du double féminin à Flushing Meadows.