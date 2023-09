L’identité de l’ailier qui complètera Nick Suzuki et Cole Caufield sera l’un des enjeux à surveiller au camp.

Depuis deux ans, plusieurs combinaisons ont été tentées dans l’espoir de leur trouver le complément parfait. Kirby Dach est celui qui a montré les plus belles affinités à leurs côtés l’an dernier, mais l’organisation le perçoit davantage comme un joueur de centre.

Il était intéressant de voir Dach patiner sur la même unité que Sean Monahan, jeudi, lors d’un match simulé qui a lancé le camp d’entraînement, jeudi. Monahan, qui est lui-même un centre naturel, pourrait soutenir Dach dans certains aspects de la position de centre qu’il maîtrise un peu moins. En ayant Monahan à ses côtés, l’attaquant de 22 ans pourrait rester à sa position naturelle sans ressentir la pression de remporter toutes ses mises en jeu.

Mais si Dach est maintenu au centre cette saison, alors qui?

Suzuki a une idée du genre de joueur qui servirait le mieux son trio.

Quelqu’un qui est capable de faire des jeux, quelqu’un qui est capable de gagner des batailles pour la rondelle et qui peut nous soutenir tous les deux, a décrit le capitaine. Cole et moi pouvons jouer un peu tous les styles. Peu importe l’ailier, je pense qu’il y a plusieurs candidats. Lui et moi formons un duo, et le troisième homme pourra faire ressortir d’autres aspects chez nous.

Martin (St-Louis) risque d’avoir de la difficulté à décider qui ce sera.

Jeudi, c’est le jeune Emil Heineman qui a hérité de l’honneur. Mais on peut s’attendre à ce que de plus amples auditions aient lieu dans les prochains jours afin de voir qui a le profil le plus complémentaire.

Outre Dach, Juraj Slafkovsky et Alex Newhook sont parmi les joueurs qui pourraient être considérés pour cette tâche qui implique non seulement d’aider Suzuki et Caufield à générer de l’attaque, mais aussi de leur donner un coup de main défensivement.

Le nouveau venu Newhook possède une vitesse capable de bien servir le premier trio. Si le Canadien se soucie de le placer dans des conditions plus favorables au succès que ce qu'il a connu au Colorado, il y aurait pire que de se retrouver avec Suzuki et Caufield.

Cela dit, s’il y a une quelconque volonté de l’organisation de garder Dach et Monahan ensemble, il se peut que Newhook soit réquisitionné au centre pendant que Christian Dvorak est hors de combat.

Les scénarios sont multiples, et c'est ce qui rend ce dossier intrigant à l'aube du camp.

Suzuki et Caufield ont été les plus productifs de l’équipe à 5-contre-5 l’an dernier, tout en étant confrontés aux meilleurs trios adverses. À n’en pas douter, passer moins de temps dans leur territoire et reprendre possession du disque plus rapidement afin qu’il leur reste de l’énergie en contre-attaque sera un élément à améliorer cette année. Ça a été une source de préoccupation au sein de l'état-major la saison dernière. L’autre ailier de ce trio pourrait les aider dans ce département, mais une part de l’amélioration devra venir des deux principaux concernés.

Nous jouons souvent contre les premiers trios adverses, a rappelé Caufield. Il y a des choses qu’on acquiert par l’expérience, et ça passe surtout par le fait d’affronter ces gars-là tous les soirs. Tu apprends des choses en les regardant, en visionnant du vidéo. Mais nous communiquons aussi tous les jours pour identifier les choses sur lesquelles on peut s’améliorer. On a toutes les ressources à notre disposition aussi, des gens qui nous enseignent et on essaie de s’enseigner entre nous aussi.

Ouvrir en mode plein écran Il y a beaucoup de monde à ce camp d'entraînement du Canadien. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Une expérience à partager

Il faudra éviter les conclusions hâtives dans les prochains jours, non seulement parce que Martin St-Louis voudra procéder à des expériences, mais aussi parce qu’il y a énormément de joueurs au camp. Les jumelages doivent servir en ce moment à créer quatre équipes fonctionnelles.

C’est la deuxième année consécutive que plus de 70 joueurs participent au camp. Tout le monde a été invité ! Il ne s’agit pas de faire croire aux 72 joueurs qu’ils ont tous des chances de porter l’uniforme du Canadien cette saison, mais de faire sentir à chacun qu’ils font partie de la famille et qu’ils peuvent tous gagner quelque chose en côtoyant des réguliers de la Ligue nationale pendant quelques semaines.

St-Louis a pris la parole devant toute l'organisation lors d'un événement au Centre Bell, mercredi, et il a indiqué qu'il aurait bien aimé, à ses débuts comme joueur, vivre ce genre de contact alors qu'il gravissait les échelons.

Ça donne la chance à plusieurs gars de voir comment les choses se déroulent, a expliqué Suzuki à propos de ce camp très populeux. Quand j’ai commencé, les retranchements avaient lieu assez tôt dans le camp et l’on avait juste deux équipes. En ce moment nous en avons quatre. Cela permet à tout le monde d’aller sur la glace avec des joueurs de la Ligue nationale et c’est une belle occasion d’apprentissage.

Le fait que les jeunes qui ont participé au camp des recrues soient tous au camp principal permettra à certains d’entre eux de se faire valoir de façon différente et peut-être de démontrer que leur niveau de jeu s’élève lorsqu’ils évoluent avec des joueurs de meilleure qualité.

C’est ce que souhaitera démontrer Heineman s’il obtient un match préparatoire aux côtés de Suzuki, car s’il y a une recrue capable de défoncer des portes et de forcer la main de la direction à lui faire une place en début de calendrier, c’est bien lui.