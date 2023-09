Les jeunes joueurs du CF Montréal ajoutent de l’expérience en banque

Le CF Montréal souhaiterait avoir déjà assuré sa place en éliminatoires, mais cette lutte à plusieurs équipes dans l'Association de l'Est ne peut qu'être bénéfique pour les jeunes joueurs du club.

Avec cinq matchs à disputer à sa saison, le Bleu-blanc-noir s'accroche au huitième rang du classement de l'Est même si lors des deux dernières rencontres, il a possiblement échappé quatre points qui pourraient faire la différence au terme de la campagne.

C'est évidemment le signe d'une jeune équipe en apprentissage et en quête d'expérience. Cependant, les deux derniers matchs montrent également un groupe qui a le désir de se battre jusqu'au bout, peu importe l'adversaire devant lui.

Samedi dernier, le CF Montréal a décoché pas moins de 19 tirs vers le filet du Fire de Chicago sans toutefois toucher la cible, en route vers un verdict nul de 0-0. Mercredi soir, les hommes de Hernan Losada ont tenu tête à la meilleure formation de la MLS, le FC Cincinnati, pendant 95 minutes avant d'allouer un but tardif et de se contenter d'un match nul de 1-1.

Malgré deux résultats mitigés, Losada a noté l'évolution de son équipe et il a salué le travail de ses jeunes joueurs dans les moments de haute pression.

Le FC Cincinnati avait marqué trois buts contre nous plus tôt cette saison et ce match-là était terminé à la mi-temps. Tu peux voir l'évolution de l'équipe comme collectif. Plusieurs jeunes jouent du soccer incroyable. La passion, l'énergie et le dévouement sur chaque ballon quand nous défendons sont immenses. Nous avons vu une belle progression et nous devons nous assurer d'être récompensés à la fin de l'année , a déclaré l'entraîneur-chef.

Les Montréalais n'auront pas la tâche facile pour garder leur place en séries. Ils devront disputer trois matchs à l'étranger contre des équipes devant eux au classement, dont les deux prochains à Atlanta et à Orlando. Ils accueilleront ensuite au stade Saputo deux formations en pleine course aux éliminatoires dans l'Ouest.

Contre le FC Cincinnati, Losada n'a pas eu peur d'apporter quelques changements à son onze partant. Les vétérans Victor Wanayama et Mason Toye ont obtenu un premier départ depuis le 12 juillet, et Ariel Lassiter a quant à lui entamé un match de MLS pour la première fois depuis le 15 juillet.

L'entraîneur-chef du CF Montréal s'est dit satisfait de la préparation de ses joueurs lorsqu'ils sont appelés en renfort et de l'engagement des substituts, qui arrivent souvent en deuxième période alors que le match possède déjà un rythme élevé.

Avec cette mentalité et cet esprit combatif, nous pouvons avoir du succès, peu importe contre qui nous jouons. Je suis fier de notre performance contre la meilleure équipe de la MLS. Je pense que nous avons pu voir un groupe très uni , a-t-il mentionné.

Cette unité est également perceptible en défensive. Après avoir alloué quatre buts à domicile contre le Crew de Columbus, le 2 septembre, la défensive montréalaise s'est resserrée lors des deux derniers matchs.

N'eût été la sortie risquée du gardien Jonathan Sirois, qui a donné un tir de pénalité au FC Cincinnati dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps, le Bleu-blanc-noir aurait pu signer un deuxième blanchissage d'affilée.

Considéré comme le joueur le plus utile du CF Montréal cette saison par ses coéquipiers, Sirois et ses défenseurs auront fort à faire dans le dernier droit pour museler quelques-unes des meilleures attaques de la MLS.

Nous avons eu plusieurs réunions, plusieurs séances de vidéo et plusieurs discussions avec (l'entraîneur adjoint) Laurent Ciman pour nous assurer d'être solides et sur la même longueur d'onde en défensive. Nous pouvons ajouter Jo (Jonathan Sirois) aussi dans le lot. Il a été notre roc cette saison. Peu importe ce qui est arrivé ce soir (mercredi), c'est une affaire d'équipe pour nous et nous défendons en équipe aussi , a soutenu le défenseur Joel Waterman.

Le CF Montréal croisera le fer avec Atlanta United, samedi soir, au Mercedes-Benz Stadium.