Le calvaire de Tanner Pearson

Durant les longs mois d’hiver, seul à la maison, à se demander quand et surtout si son poignet guérirait complètement, Tanner Pearson a dû contempler le fait que sa carrière était peut-être terminée.

Opéré au poignet en novembre dernier après s’être blessé au Centre Bell contre le Canadien, Pearson devait, au départ, revenir au jeu après une convalescence de quatre à six semaines.

Ce qui aurait dû être une opération banale s’est transformée en cauchemar. Au mois de janvier, son coéquipier Quinn Hughes laissait tomber que son cas n’a pas été géré comme il faut . Déjà, à ce moment-là, l’Ontarien avait subi trois interventions chirurgicales et ne ressentait toujours aucune amélioration.

Le président des opérations hockey des Canucks, Jim Rutherford, avait alors lancé sa petite investigation personnelle, mis au parfum des déboires de son attaquant grâce à la sortie publique de Hughes.

Au bout du compte, Pearson aura subi de six à sept opérations selon le journaliste Rick Dhaliwal de The Athletic.

L’année dernière aura été folle, au bas mot , a-t-il dit.

Si quelqu’un m’avait dit à ce moment-là que je serais ici aujourd’hui, j’aurais accepté sans me poser de question.

A-t-il pensé que son temps était venu?

Honnêtement, c’était 50-50. Je ne penchais pas pour une option plutôt que l’autre. Est-ce que ç’aurait pu partir dans la mauvaise direction? Oui, probablement , a expliqué Pearson.

Le buteur de Kitchener n’a pas voulu expliquer en détail ce qui avait mal tourné à Vancouver l’an dernier. Par deux fois, il a évité une question portant sur ses déboires médicaux.

Je ne rentrerai pas là-dedans. Je sais que c’est un sujet de conversation, mais ça ne viendra pas de moi , a-t-il affirmé.

Dix mois après le début de ses mésaventures, le simple fait de participer au camp d’entraînement du Canadien et de se voir offrir une chance de repartir à neuf suffit à lui rendre le sourire, même si Kent Hughes l’a presque traité de vieux bonhomme en expliquant avoir voulu ajouter des cheveux gris à sa formation pour encadrer ses jeunes joueurs.

J’ai entendu ça oui , a-t-il laissé tomber, sourire en coin, à l’occasion de sa première rencontre avec les gentils journalistes jeudi.

À 31 ans, après 11 saisons dans la LNH et près de 600 matchs, Pearson devient de facto le doyen des attaquants avec Brendan Gallagher, son ancien chambreur au Championnat mondial junior de 2012.

C’est la direction que la ligue prend. J’ai eu ce rôle [de mentor] à Vancouver dans les trois, quatre dernières années. Ce n’est rien de nouveau.

Et maintenant

La question est légitime.

Comme il a été expliqué dans ses pages précédemment, Pearson, en dépit de son empreinte salariale de 3,25 millions de dollars, est un pari que le Canadien pouvait se permettre de faire, ne serait-ce qu’en raison de ce choix de troisième tour que Kent Hughes a récupéré au passage.

Une police d’assurance en cas d’avalanche de blessures, une surprise potentielle si jamais il retrouvait son meilleur niveau – ce qui paraît tout de même improbable – ou encore une ressource que le Tricolore pourrait envoyer dans la Ligue américaine en cas de congestion à l’avant.

Car congestion il y a. Même en l’absence de Christian Dvorak, l’équipe mise sur 14 attaquants de la Ligue nationale, un groupe qui comprend Jesse Ylönen, mais exclut Emil Heineman, l’un des rares jokers (carte cachée) du camp d’entraînement qui s’est réellement amorcé jeudi matin.

Pour Heineman, par exemple, Pearson ne représente qu’un obstacle supplémentaire sur sa route.

L’ancien des Kings et des Canucks n’a jamais été un grand patineur, n’est pas non plus le buteur le plus prolifique, mais il a quand même amassé 14 buts et 34 points en 68 matchs il y a deux ans, une production plus que respectable pour un employé de soutien.

Il semblait toutefois avoir perdu de sa superbe avant de se blesser l’an dernier et n’avait touché la cible qu’une fois en 14 matchs.

Peu lui importe de quoi demain sera fait tant que son poignet tient le coup. Mercredi, le directeur général du Canadien disait justement que Pearson avait recouvré 80 % de sa force d’antan.

C’est plus près de 90 %, a répliqué le principal intéressé. Je prends ça n’importe quand.

Ouvrir en mode plein écran Pearson a inscrit 114 points en 221 matchs avec les Canucks, entre 2018 et 2023. Photo : usa today sports / Kyle Ross

C’est donc dans une version édulcorée de Pearson qui tentera de se tailler un poste à Montréal. Ce pourrait être plus compliqué qu’on pourrait le croire au premier abord.

Qu’il aboutisse dans la métropole ou à Laval, le vétéran espère surtout mettre cette histoire derrière lui une fois pour toutes.

J’espère que c’est la dernière fois que j’en parle, même si j’imagine que ce ne sera pas le cas , a-t-il estimé.

Bien vu.