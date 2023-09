La nouvelle page blanche de Mario Cecchini

À la veille de l’ouverture officielle de la saison 2023-2024 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), le nouveau commissaire Mario Cecchini affiche espoir et optimisme.

Celui qui a succédé au démissionnaire Gilles Courteau croit fermement que la mise en place des codes de conduite et du vestiaire fournira les outils nécessaires à un changement de culture au sein du circuit.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Des panneaux rappelant les grandes lignes des nouveaux codes seront affichés dans tous les vestiaires de la LHJMQ. Mais il n’est pas question de mettre en place des surveillants pour s’assurer qu’ils sont respectés.

On demande à chaque joueur de se commettre individuellement et on demande aux équipes d’avoir ces signatures-là dans le vestiaire. Je pense que (les événements) l’année dernière a ouvert des yeux , a admis Cecchini.

Quand des événements présumés de 1994 rebondissent en 2023... J’ai dit aux groupes [joueurs et dirigeants qu’il a rencontrés au cours de l’été, NDLR] de penser que vos actions d’aujourd’hui peuvent rebondir en 2054.

Il ne faut pas gaspiller une bonne crise. Il y a des événements que l’on ne veut pas qu’ils se reproduisent. En même temps, il faut éduquer. Je n’accuse pas les adultes autour. Les temps ont changé et chacun n’est pas tenu d’être un spécialiste de tous les comportements.

Publicité

Cecchini a aussi annoncé l’avènement de partenariats avec la Ligue nationale de hockey, le Groupe Respect ainsi qu'avec le Centre canadien de la santé mentale et du sport qui, selon lui, rehausseront la valeur des outils à la disposition des joueurs et des dirigeants d’équipe.

Il reconnaît par contre que des exceptions pourraient encore se produire.

C’est un peu comme toutes les politiques gouvernementales contre l’alcool au volant. Tu fais tout ce qu’il faut, mais il va y avoir des comportements déviants. Alors, nous (LHJMQ) y allons d’une grande sensibilisation , a souligné le nouveau patron.

Pendant qu'il insistait en disant que le respect fait foi de tout, Cecchini a aussi fait grand cas de la création du poste d’officier aux plaintes, lequel recevra les doléances des joueurs ou de leurs parents de façon indépendante face aux cas d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence.

Tout en indiquant que cet organe qui sera géré par Sport'Aide et dirigé par Sylvain Croteau était déjà opérationnel. Cecchini a promis des annonces concernant un ensemble de mesures plus complet pour l’encadrement des joueurs.

Ouvrir en mode plein écran Le genre de scène que l'on ne doit en principe plus voir dans la LHJMQ. Photo : Getty Images / Andre Ringuette

Adieu bagarres

L’autre grande nouveauté qui sera sous la lorgnette des experts et des observateurs de la scène du hockey sera l’entrée en vigueur de la règle interdisant les bagarres.

Publicité

Là encore, Mario Cecchini s’est empressé de souligner que la chose a déjà fait ses preuves.

Nous l’avons testé durant le calendrier préparatoire au cours duquel une seule bagarre a eu lieu, marquant un changement significatif par rapport aux saisons précédentes où les bagarres étaient plus fréquentes (on en avait compté une vingtaine en 2021 et 2022).

Questionné à savoir s’il craignait de voir la LHJMQ être identifiée comme un circuit mou (moins robuste), Cecchini a souligné si certains individus ont déjà critiqué le choix du circuit québécois, les deux autres ligues en Ontario (OHL) et dans l’Ouest (WHL) n’avaient pas encore officiellement commenté.

Je pense que ça pousse tout le monde à la réflexion. Je crois que c’est la nouvelle génération (de joueurs et de dirigeants) qui nous amène là. Je pense que les jeunes sont rendus là. Je pense qu’il n’y a plus d’envie de se démarquer de cette façon-là.

Il s’attend d’ailleurs à ce qu’il y ait d’importantes discussions avec les responsables de la Ligue canadienne (LCH) qui chapeaute le hockey junior au pays afin de déterminer quelle sera la règle appliquée durant le prochain tournoi de la Coupe Memorial.

Enfin, Cecchini a affiché son plus grand optimisme quand il a dit que les nouvelles approches de la LHJMQ redonneraient confiance aux parents quand viendra le temps de confier l’avenir de leur enfant à l’échelon supérieur du hockey.

Le fait demeure que les collèges et les universités au sud de la frontière constituent des avenues de plus en plus attrayantes pour le talent d’ici.

Difficile aussi d’ignorer le fait que le nombre de joueurs issus de la LHJMQ repêchés par des équipes de la LNH ne cesse de baisser.