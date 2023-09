« J'habitais dans un trois et demi avec Florence, sur Atwater et Sherbrooke, et il y avait Sasha dans le cadre de porte qui nous disait comment on allait se rendre dans la NFL... Et on l'a fait. »

La voix vacillante et les larmes aux yeux, c'est avec cette anecdote que Laurent Duvernay-Tardif est revenu sur son rêve un peu fou d'atteindre un jour la plus prestigieuse ligue de football, et sur sa décision, annoncée plus tôt jeudi, de prendre sa retraite après neuf ans et huit saisons avec les Chiefs de Kansas City et les Jets de New York.

On n'aurait pas pu mieux l'écrire, l'histoire , avait déclaré l'ex-joueur de ligne u peu plus tôt, lors d'une conférence de presse tenue sur le terrain du stade Percival-Molson, à Montréal, là où il s'est véritablement fait remarquer à ses années avec les Redmen de l'Université McGill.

7:54

Ça fait pratiquement 10 ans jour pour jour que je jouais mon dernier match ici à McGill. Après ça, on entamait cette espèce de rêve un peu fou là, Sacha [Ghavami, son agent et ami], Florence [Dubé-Moreau, sa conjointe] et moi, d'accéder à la NFL , à une époque où aucune équipe ne nous avait sur leur radar.

Publicité

L'homme de 32 ans est revenu sur chaque étape de sa carrière, mais surtout celle qu'il a vécue avec les Chiefs, une super équipe, une super organisation, probablement la seule qui a cru en mon projet de combiner médecine avec football. (...) Collectivement, en équipe, je pense qu'on a bâti quelque chose de vraiment spécial à Kansas City. Je pense que j'ai fait partie de l'une des meilleures équipes de foot de tous les temps et je suis extrêmement reconnaissant pour ça. Y'a rien qui va battre ça dans mon top d'équipes sportives.

L'ex-garde a aussi insisté sur sa fierté d'avoir réussi à combiner football et études en médecine, rappelant que plusieurs, au fil des années, lui ont répété qu'il ne pourrait mener les deux de front. On a passé des moments difficiles en tant qu'équipe, mais moi, aussi, j'ai eu des hauts et des bas. On l'oublie, mais chaque saison morte a été teintée de retour à la médecine.

Il a d'ailleurs qualifié sa diplomation de plus gros accomplissement personnel à vie . Le moment qui lui reste le plus en tête lorsqu'il repense à sa carrière sur le terrain? Quand ils m'ont présenté, au stade, avant un match, comme "Dr Duvernay-Tardif" .

Début du widget Instagram. Passer le widget ? Fin du widget Instagram. Retourner au début du widget ?

Mais avec les années, les camps d'entraînement successifs, sa décision de faire l'impasse sur la saison 2020 pour aller prêter main-forte dans un CHSLD pendant la pandémie, et les épreuves, dont une blessure qui a finalement mené à son départ des Chiefs, l'ont amené à prendre la décision annoncée jeudi.

Publicité

Ça fait deux ans qu'à chaque début de saison, j'évalue les pour et les contre de jouer au foot, et j'y voyais de moins ne moins de pour, mais le seul pour qui reste, c'est l'amour du foot, a-t-il expliqué. Mais je pense que c'est le temps pour moi de laisser aller ça. Je me retire en paix, avec plein d'autres beaux projets. Mais je sais, en même temps, que je ferme une page qui va être difficile à fermer.

Jouer au foot, c'est le plus beau feeling au monde. Jouer devant 80 000 personnes, y'a rien qui bat ça. C'est ce qui va me manquer le plus. De scorer un touché, de crier le plus fort que tu peux et de ne pas t'entendre crier.

Le footballeur accroche ses crampons avec plusieurs bons souvenirs, mais aussi une bague du Super Bowl, remportée en 2020 avec Chiefs de Kansas City. Ce qu'il retient de ce championnat? On a pas fait les séries à notre première année, ensuite on a réussi par la peau des fesses. On a commencé la division, on a atteint la finale de conférence, puis le Super Bowl. Pour moi le Super Bowl, c'est la résilience et la progression qu'on a démontré comme équipe.

Il a disputé 73 matchs en carrière, dont 65 comme partant. À sa dernière saison en 2022, avec les Jets de New York, il a pris part à cinq rencontres. Il compte maintenant terminer les 18 mois manquants à sa résidence, avant d'officiellement pouvoir commencer à pratiquer la médecine.