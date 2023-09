Chris Wideman à l’écart pour une durée indéterminée

Le Canadien de Montréal a indiqué que son défenseur Chris Wideman souffrait d'une blessure au dos, et qu'il serait tenu à l'écart du jeu pour une période indéterminée.

L'organisation en a fait l'annonce jeudi, à l'ouverture du camp d'entraînement de l'équipe. Regroupés à Brossard, les 72 joueurs présents au camp d'entraînement subissent aujourd'hui des tests médicaux avant de prendre part à des premiers matchs intraéquipes.

Wideman, 33 ans, devrait se battre pour obtenir un poste régulier au sein de la formation. Il a récolté 6 points en 46 matchs avec le Bleu-blanc-rouge l'an dernier.

Le Tricolore a invité 39 attaquants, 23 défenseurs et 10 gardiens de but à son camp. Le club jouera six matchs préparatoires, dont un premier lundi face aux Devils du New Jersey, au Centre Bell.

Hier, le directeur général du Canadien Kent Hughes a également annoncé que son centre Christian Dvorak n'avait pas obtenu le feu vert des médecins pour retourner au jeu. L'Américain de 27 ans s'absentera jusqu'au mois de novembre.