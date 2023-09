Montréal ou le retour aux sources d’Erin Ambrose

Erin Ambrose est peut-être originaire de la région de Toronto, mais elle a un attachement particulier à Montréal. En tant que sixième choix du repêchage de la LPHF par Danièle Sauvageau, c'est un peu comme si elle rentrait à la maison.

La directrice générale de l'équipe montréalaise a avoué avoir été surprise que la défenseuse soit encore disponible au sixième échelon. À 29 ans, Ambrose attendait ce moment depuis longtemps et aurait donc été prête à jouer n'importe où.

J'ai évidemment une connexion avec Toronto puisque c'est où j'habite. J'ai une connexion avec Montréal pour y avoir habité dans le passé. Ottawa serait aussi une bonne destination. Même les équipes américaines. Je veux juste aller quelque part où les gens vont m'apprécier. Je sais ce que je peux apporter à une équipe , avait affirmé Ambrose quelques jours avant le repêchage.

Toutes les équipes auraient aimé mettre la main sur une telle joueuse, mais l'association avec Montréal semble tout à fait logique. La défenseuse a porté les couleurs du club Les Canadiennes dans la défunte CWHL . Elle y portait justement le « A » d'adjointe à la capitaine, une certaine Marie-Philip Poulin. Un scénario qui pourrait bien se répéter dans quelques mois.

Début du widget Twitter. Passer le widget ? Fin du widget Twitter. Retourner au début du widget ?

À la suite de la dissolution de la ligue, Ambrose est demeurée dans la métropole afin de s'entraîner au Centre 21.02, créé par Danièle Sauvageau. Elle a finalement gagné la médaille d'or avec l'équipe canadienne aux Jeux olympiques de Pékin, compétition au terme de laquelle elle avait confié à Sauvageau son désir de rentrer en Ontario. Ce n'était rien contre la ville de Montréal, mais elle ressentait le besoin d'être auprès des siens.

Publicité

Montréal a été un bon endroit pour moi. J'ai beaucoup appris, autant professionnellement que personnellement. J'ai pu agir comme entraîneuse à l'Université Concordia. Ces expériences occupent une place importante dans mon cœur , a-t-elle confié.

Pendant son premier passage, Ambrose a pu développer une excellente relation avec Sauvageau. Elle reconnaît qu'elle ne serait probablement pas la joueuse qu'elle est aujourd'hui sans elle.

Je connais Danièle depuis longtemps et elle est probablement l'une des personnes que je respecte le plus dans le monde du hockey féminin. Ce qu'elle a fait, en créant ce centre et cet espace pour la haute performance, est incroyable. C'est quelque chose qui était nécessaire. Je sais que peu importe ses décisions, l'équipe de Montréal sera l'une des meilleures.

Ouvrir en mode plein écran Erin Ambrose, 6e choix au total par Montréal, avec Billie Jean King Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Au terme du repêchage, Danièle Sauvageau a vanté les qualités d'Erin Ambrose. Extrêmement solide en défense, elle sera un atout majeur pour les unités spéciales. La directrice générale a rappelé que la défenseuse était souvent appelée à épauler Marie-Philip Poulin en avantage numérique avec l'équipe canadienne lors des plus récentes compétitions internationales.

Publicité

À Montréal, Ambrose retrouvera l'entraîneuse Kori Cheverie, qu'elle a appris à connaître et à apprécier avec l'équipe nationale.

Je pense que Kori est une excellente entraîneuse. J'ai rarement vu quelqu'un qui porte une telle attention aux détails. On a pu voir, avec l'équipe Harveys, dans la PWHPA l'an dernier, à quel point elle a du leadership derrière le banc , a-t-elle souligné.

Avec la création de cette nouvelle ligue, les responsabilités des joueuses iront bien au-delà de la patinoire. Elles seront aussi appelées à s'impliquer dans la communauté, un aspect du travail particulièrement important pour Erin Ambrose.

Elle n'a pas hésité à dire quelques mots en français lorsqu'interrogée par Radio-Canada Sports après le repêchage. Montréal a été un tournant dans sa carrière et dans sa vie personnelle. Aujourd'hui, elle a bien l'intention d'être aussi déterminante pour sa ville d'adoption.