La retraite pour Laurent Duvernay-Tardif

Laurent Duvernay-Tardif prend sa retraite définitive du football à l'âge de 32 ans.

L'athlète en a fait l'annonce jeudi matin sur les réseaux sociaux. Ça fait maintenant 9 ans que j’ai la chance d’évoluer dans la NFL et je n'en reviens parfois pas encore de l’opportunité que j’ai eue de pouvoir vivre cette aventure. Être athlète professionnel est un privilège ainsi qu’une expérience humaine et personnelle tellement enrichissante. Les victoires, les défaites et les blessures ont été autant d’occasions d’apprendre à gagner et à perdre en équipe tout en gérant de grandes émotions.

Une conférence de presse est prévue à 14 h (HAE) au Stade Percival-Molson, à Montréal, l'amphithéâtre qui l'a vu éclore comme athlète de haut niveau à ses années passées sous les couleurs de l'Université McGill.

En 2014, j'ai eu l’honneur d’être repêché par coach Reid [Andy Reid, l'entraîneur des Chiefs de Kansas City]. Probablement un des seuls coachs de la NFL à avoir vu positivement mon désir de compléter ma médecine à McGill et souhaiter me supporter tout au long de mes 7 années avec l’organisation. Pouvoir compter sur un leadership qui croit que pour performer en tant que joueur tu dois t’épanouir à l’extérieur du terrain fut une chance inouïe pour moi. Merci aux joueurs et membres du personnel des Chiefs, Jets et McGill de m'avoir soutenu dans ce défi.

Duvernay-Tardif a joué avec les Chiefs de 2014 à 2021, et ensuite avec les Jets de New York pour une partie des saisons 2021 et 2022. Il a notamment remporté le Super Bowl LIV avec Kansas City à l'hiver 2020.

Le joueur originaire de Mont-Saint-Hilaire avait été sélectionné par les Chiefs au sixième tour du repêchage de la NFL en 2014, après avoir représenté l'Université McGill de 2010 à 2013. Il s'est taillé rapidement une place parmi la garde rapprochée du quart vedette Patrick Mahomes.

Après avoir participé à la conquête du Super Bowl, il s’est éloigné de son sport préféré en raison de la COVID-19. Le diplômé en médecine était alors le premier joueur du circuit Goodell à recourir à la clause échappatoire instaurée durant la pandémie pour apporter son aide dans un CHSLD du Haut-Richelieu.

Son dévouement lui a valu le titre de Sportsperson of the year (personnalité sportive de l’année) de la revue Sports Illustrated. Il est aussi colauréat du Prix Northern Star à titre d’athlète canadien de l’année.

Libéré par les Chiefs, il a trouvé une nouvelle niche avec les Jets au milieu de la saison 2021.

En 73 rencontres avec les Chiefs et les Jets, il en a disputé 65 à titre de partant. À sa dernière saison, en 2022, il n'a pris part qu'à cinq matchs.

Une carrière marquante

La carrière sportive de Laurent Duvernay-Tardif de même que son engagement auprès de la communauté ont rapidement été soulignés à grands traits sur les réseaux sociaux.

Félicitations pour ton immense carrière , ont écrit sur X les Alouettes de Montréal. Tu as inspiré tellement de jeunes au Québec. Merci pour tout ce que tu as apporté au football québécois.

La NFL a rapidement rappelé son travail, autant en dehors que sur le terrain. Félicitations au nouveau retraité, champion du Super Bowl. Laurent Duvernay-Tardif avait choisi de ne pas jouer lors de la saison 2020, pour travailler dans un centre de soin de longue durée pendant la pandémie de COVID-19.

L'une des histoires les plus uniques de l'histoire de la NFL arrive à terme, en tout cas sur le terrain , a écrit le réputé journaliste américain Tom Pelissero.

La classe politique a aussi salué l'apport du footballeur sur la société québécoise.

Bonne retraite et bonne continuité , a déclaré sur les médias sociaux le député de Marquette Enrico Ciconne. Tu nous as fait vivre de grands moments sportifs.