Le bonheur d’Auger-Aliassime à la Coupe Laver

VANCOUVER – Félix Auger-Aliassime est arrivé tout sourire en fin d’après-midi mercredi à la sculpture de l’orque dans le port de Vancouver.

Quatorze des meilleurs joueurs de tennis de la planète, les capitaines John McEnroe et Bjorn Borg et Rod Laver lui-même avaient rendez-vous pour la photo officielle de la coupe qui porte le nom de la légende australienne.

Impeccablement vêtus du même habit noir et de la même chemise blanche, les athlètes des équipes de l’Europe et du monde avaient l’air de garçons d’honneur débarqués d’un mariage, la cravate en moins. Le plaisir était palpable et sincère, même entre adversaires.

Pour le Canadien, qui participe à Coupe Laver pour la troisième année de suite, l’événement est surtout synonyme de bonheur, que son équipe l’emporte, comme l’an dernier, ou s’incline.

Pour moi, c’est toujours un plaisir de jouer, a expliqué le 14e mondial à Radio-Canada Sports. On joue des matchs compétitifs et, quand on gagne, c’est un super moment. Quand on a gagné l’an passé, les célébrations étaient extraordinaires. Toute l’année, j’ai eu des souvenirs ou des retours en arrière des moments passés à Londres et j’avais le sourire aux lèvres. Si on perd, on tourne la page et ce n’est pas si difficile à vivre, mais de la gagner, c’est vraiment super.

Si l’équipe monde défend son titre avec succès, Auger-Aliassime vivra un premier grand moment de réjouissance sur les terrains depuis quelques mois. Il est inutile de revenir sur ses récents insuccès qui ont été largement documentés.

Ouvrir en mode plein écran L'équipe monde prend la pose quelques jours avant la Coupe Laver Photo : getty images for laver cup / Matthew Stockman

Lui-même a senti le besoin de prendre un peu de recul après son élimination au premier tour des Internationaux des États-Unis à la fin août. Il est rentré dans ses terres, à Montréal, puis s’est mis à l’écart.

Il a passé du temps dans la nature avec sa copine et a notamment assisté à un spectacle de Charlotte Cardin. De quoi oublier le tennis pour quelques jours.

Je n’avais pas trop envie de parler de tennis, a confié le jeune homme de 23 ans. Même si j’allais à Québec ou à Montréal, les gens me parlent de tennis et c’est normal. Les gens, même mes proches, veulent prendre des nouvelles. J’avais envie d’être un peu à l’écart et de faire des choses que je n’ai pas souvent l’occasion de faire.

Il est toutefois retourné s’entraîner avec plaisir, à Montréal, avec son ami d’enfance Nicaise Muamba et Gabriel Diallo.

C’était bien de reconnecter avec ces gens-là et avec les entraîneurs du centre national. Je sentais que je retrouvais, non pas l’amour du tennis que j’avais perdu, mais le plaisir de jouer et de s’entraîner.

Il a aussi été impressionné par ce qu’il a vu de l’équipe canadienne en Coupe Davis en Italie. Menée par Alexis Galarneau, un autre ami d’enfance, par Diallo et par Vasek Pospisil, l’équipe nationale s’est qualifiée pour les quarts de finale de la fin novembre.

D’ailleurs, Auger-Aliassime ne ferme pas la porte à participer à la prochaine étape, s’il se sent apte à apporter sa contribution. En fait, tout dépendra de ses prochaines semaines en compétition.

C’est super beau ce qu’ils ont fait, j’étais très fier d’eux. Et de voir qu’ils nous donnent la chance de continuer l’aventure et de pouvoir défendre notre titre. J’avais confiance qu’ils puissent se qualifier, peut-être comme deuxième équipe du groupe, mais là qu’ils gagnent huit des neuf matchs, c’était incroyable, surtout contre l’Italie , a dit celui qui a remporté la victoire décisive en 2022.

Alexis s’est métamorphosé et il a joué un match exceptionnel contre Lorenzo Sonego. Gabriel, j’ai confiance qu’il va être un très bon joueur dans le futur. Il commence à remporter de bonnes victoires et il gagne en confiance. Et il réalise qu’il a sa place parmi les meilleurs joueurs. Je ne serais pas surpris de la voir dans le top 50 d’ici un an ou deux.

Le plaisir de côtoyer les légendes

Félix Auger-Aliassime avait le sourire facile en entrevue.

À un certain moment, Gaël Monfils est venu le déranger en plaçant son visage à quelques centimètres du sien, au moment où on lui demandait quel joueur il aimerait affronter en fin de semaine.

Pourquoi pas Monfils, justement? Un duel qui ferait assurément le plaisir des amateurs, au Rogers Arena, en fin de semaine.

Avec Gaël, ça ferait tout un show aussi, concède le Montréalais. C'est un joueur que j’adoré voir jouer toutes ces années. On s’est affronté une fois, en finale à Rotterdam, en 2020. Ce serait l’occasion de voir où mon jeu se situe par rapport à lui. Il a fait un bon été de tennis. Cela dit, je connais bien tous les joueurs ici et on verra qui j’affronterai.

Auger-Aliassime jouera un match en simple vendredi ou samedi. Il pourrait en jouer un deuxième dimanche. Il pourrait aussi être appelé à jouer en double au gré des décisions de John et de Patrick McEnroe, respectivement capitaine et vice-capitaine de l’équipe monde.

Le Québécois a su bâtir une relation avec les deux frères au fil des années. En plus de leur rôle à la Coupe Laver, les McEnroe commentent aussi les grands tournois à la télévision. Leur titre, cette semaine, n’est pas que symbolique.

Ce sont deux personnes que j’apprécie beaucoup et qui se permettent des conseils techniques et tactiques, affirme Auger-Aliassime. Ils prennent des nouvelles au courant de l’année et on discute quand on se croise dans les tournois. Je peux les appeler si j’ai besoin de conseils. On peut parler de l’approche de la compétition ou même de la carrière d’un sportif. Des fois, sur le terrain, John va se permettre des commentaires sur mes volées ou sur mon service. C’est bien. Je suis toujours ouvert d’apprendre de légendes comme eux ou d’autres entraîneurs. Ça fait plaisir.

L’an dernier, à Londres, la Coupe Laver avait marqué le départ à la retraite de Roger Federer. Il sera impossible de récréer à Vancouver la charge émotive vécue l’an passé, mais le Suisse, qui a participé à la création de la compétition, sera présent toute la fin de semaine.

Federer sera notamment interviewé sur le terrain par Jim Courier en fin de soirée vendredi.

Les yeux d’Auger-Aliassime, qui a brièvement discuté avec celui avec qui il partage son anniversaire, s’illuminent dès la mention du nom de Federer.

Je lui ai serré la main et on a parlé brièvement, il m’a demandé comment j’allais, raconte FAA. J’étais content de le voir. C’est toujours spécial, parce qu’il y a comme une aura autour de lui. C’est un événement pour lui et c’est toujours plaisant de le voir.

Les premiers matchs du tournoi seront joués vendredi après-midi.