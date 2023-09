Le Canadien a passé l’été à regarder partir des vétérans. Jonathan Drouin a quitté Montréal pour le Colorado lors du marché des joueurs autonomes, puis l’équipe s’est départie de la dernière année des contrats de Mike Hoffman, Joel Edmundson et Rem Pitlick. Et elle compte rester vigilante pour éviter que le statut d’un vétéran n'entrave le développement des jeunes joueurs.

Voilà pourquoi l’acquisition de Tanner Pearson peut surprendre a priori. Cela semble aller à l’encontre de la démarche des derniers mois. Mais en dépit des apparences, et même si le directeur général Kent Hughes a justifié l’acquisition de Pearson en disant que ça prend un peu de cheveux gris pour amener de l’expérience à nos joueurs , c’est le choix de troisième tour obtenu en retour du gardien Casey DeSmith qui a une réelle valeur.

Il est très difficile de générer un marché pour les gardiens, encore plus lorsqu’ils sont interchangeables comme l'est DeSmith. Ce n’est pas un hasard si nous avons récemment évoqué un scénario où le Canadien amorcerait la saison avec trois gardiens. C’eut été tolérable pendant quelques semaines, mais ça n'aurait pas été viable à long terme.

Que serait-il arrivé si personne, d'ici le 1er décembre, n’avait manifesté de l’intérêt pour le troisième gardien du Canadien?

Le Canadien a vu une occasion de mettre la main sur un autre choix et de régler son surplus de gardiens avant le début du camp. Jim Rutherford, le président des opérations hockey des Canucks de Vancouver, connaissait DeSmith depuis ses années à Pittsburgh. Mais pour que les Canucks cèdent un quelconque atout en retour, le Tricolore allait devoir s’encombrer d’un contrat dont il n’avait pas vraiment besoin.

Pearson est capable de jouer en infériorité numérique et de se poster devant le filet pour marquer des buts, mais ce n'est pas exactement une gazelle ni un joueur dont les succès sont très récents.

Pearson a vu sa saison dernière prendre fin de façon prématurée en raison d’une intervention chirurgicale à une main qui a mal tourné et qui a mis sa carrière en péril. Hughes a indiqué que sa main était rétablie à 80 % et que l’ailier gauche de 31 ans allait être en mesure d’aider le Canadien.

Les Canucks ne devaient probablement pas s’attendre à retirer Pearson de la liste des blessés à long terme, et sa guérison posait toutes sortes de problèmes en matière de formation et de plafond salarial. Eux aussi avaient une patate chaude entre les mains.

Je n’aurais pas pu lui garantir du temps de glace ou une place dans la formation , a convenu le DG des Canucks, Patrik Allvin, au moment d’expliquer la transaction mercredi midi.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

C’est donc dire que le Canadien a reçu un choix de troisième tour pour avoir retiré une épine du pied des Canucks, tout en leur cédant DeSmith, un gardien substitut qui représente une amélioration à court terme par rapport aux options disponibles à l’interne.

Il est de bon ton de casser du sucre sur le dos des Canucks, qui ne cessent de céder des choix au repêchage afin de corriger leur mauvaise situation salariale, mais on ne peut pas dire qu’ils ont mal paru dans cette transaction.

Du côté du Canadien, notre lecture des choses est que l’équipe ne retient pas son souffle pour que Pearson retrouve son élan d’avant la pandémie, quand il avait marqué 21 buts et ajouté 24 mentions d’aide en 69 matchs durant la saison 2019-2020. Sa présence ne sera pas une entrave aux jeunes joueurs.

Le Canadien part clairement du principe que l’équipe ne sera jamais exempte de joueurs blessés. On sait déjà que Christian Dvorak ratera au moins le premier mois d’activités, ce qui ouvre une place pour Pearson parmi un groupe de 14 attaquants susceptibles de commencer la saison à Montréal. Nous incluons dans ce groupe l’ailier Jesse Ylönen de même que Rafaël Harvey-Pinard, qui a le désavantage de ne pas avoir à passer par le ballottage pour être cédé à Laval.

Mais même si sa main est rétablie et qu’il est prêt à jouer, on ne doit pas s’attendre à ce que Pearson ait préséance sur l’un des jeunes joueurs prêts à jouer un rôle dans la LNH. Pourrait-il se retrouver à Laval à un moment ou un autre de la saison? Ce n'est pas impossible.

L'important, est que maintenant, l’organisation sait qu’elle peut attendre le début de la saison pour placer le nom de Carey Price sur la liste des blessés à long terme, ce genre d’acquisition ne fait pas mal à la gestion interne. Peut-être même que Pearson aidera à approcher la masse salariale plus près encore de la limite de 83,5 millions $ à la fin du camp, ce qui maximiserait l’argent que le Canadien peut réinvestir grâce à la liste des blessés à long terme.

Il est impossible de poser un véritable jugement sur cette transaction tant que le Canadien n’aura pas tenté de transformer Pearson, un joueur ayant présentement une valeur négative, en un actif susceptible de lui rapporter quelque chose. Si Pearson s’avère en santé et le moindrement utile, il générera peut-être un atout de plus à la date limite des transactions. S’il est improductif, il sera cédé à la Ligue américaine. Et si sa main pose problème et le rend incapable de jouer, il ira rejoindre Price sur la liste des blessés à long terme.

C’est beaucoup de contorsion pour aller chercher un choix de troisième tour, certes, mais le Canadien a passé l’été à faire ce genre de manœuvre.

Et cette dernière transaction montre à quel point le départ de Hoffman continue de donner des fruits.

Ouvrir en mode plein écran Mike Hoffman (Photo d'archives) Photo : The Associated Press via La Presse Canadienne / Jason Behnken

Hoffman n’a jamais été aussi utile

Il faut se rappeler qu’au milieu de l’été, le Canadien était déterminé à se départir de Hoffman, un ailier dont personne ne voulait au salaire qu’il commandait. Ou bien le Canadien rachetait la dernière année de son contrat, ou bien il finissait par trouver une façon créative de le refiler à quelqu’un.

C'est alors qu'est survenu l’échange de Jeff Petry dans le cadre de la mégatransaction qui a envoyé Erik Karlsson à Pittsburgh.

Étape 1 : Hoffman et Rem Pitlick font leurs valises et le Canadien hérite de Petry aux deux tiers de son salaire. Il met également la main sur DeSmith, le jeune Nathan Légaré et surtout un choix de 2e tour.

Étape 2 : Comme il l’avait promis à Petry, Hughes l’expédie sous d’autres cieux quelques jours plus tard. Le Canadien l’envoie à Detroit en retour du défenseur Gustav Lindström et d’un choix de 4e tour. Le CH est toutefois contraint de retenir 2 343 750 $ du salaire de Petry pour accommoder les Red Wings.

Étape 3 : DeSmith part à Vancouver en échange de Pearson et d’un choix de 3e tour.

Quel est le bilan de ces trois opérations?

En ajoutant 943 750 $ à sa masse salariale pour cette saison (le montant sera supérieur la saison prochaine à cause de la rétention au contrat de Petry), le Canadien a été capable de transformer Hoffman et Pitlick en des choix de 2e, 3e et 4e tour en 2025, tout en ajoutant Lindström, Pearson et Légaré à sa formation. Si Pearson est le moindrement utile cette année, le Canadien obtiendra un actif de plus à la date limite pour un joueur qui arrive à l’échéance de son contrat.

Tout cela après qu'on ait voulu se débarrasser d’un joueur qui n’avait aucune valeur sur le marché!

Le Canadien devrait être plus compétitif l’an prochain qu’il ne le sera cette saison, et risque donc de ne pas être aussi bien positionné au repêchage de 2025 qu’il ne le sera à celui de 2004. Aussi s’est-il donné les moyens de faire tourner la roue et de poursuivre son renouveau, car il détient maintenant en vue du repêchage de 2025 deux choix à chacun des quatre premiers tours.

Et ce n’est pas fini.