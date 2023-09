Une occasion à saisir pour Mauro Biello

Mercredi, Canada Soccer a annoncé que Mauro Biello allait demeurer à la barre de la sélection masculine jusqu'à l'embauche d'un nouvel entraîneur-chef. Mais le principal intéressé a bien l'intention de démontrer qu'il peut occuper ce rôle de façon permanente.

La fédération a indiqué dans un communiqué qu'elle confierait à la société internationale Korn Ferry le mandat de diriger le processus de recherche d'un nouveau secrétaire général.

C'est seulement après l'arrivée en poste de ce nouveau secrétaire général qu'un candidat sera choisi pour combler de façon définitive le poste d'entraîneur-chef.

Mauro Biello occupe les fonctions de manière intérimaire depuis le début de John Herdman vers le Toronto FC dans la Major League Soccer (MLS).

En entrevue avec Radio-Canada Sports, Mauro Biello a avoué avoir été surpris de la décision de John Herdman de quitter le navire canadien.

Je suis très reconnaissant envers lui parce que je suis ici aujourd'hui grâce à lui. Il m'a donné cette chance et nous avons vécu des moments extraordinaires ensemble. Maintenant les choses doivent avancer et je suis là maintenant pour aider cette équipe , explique celui a joint la sélectionne canadienne comme adjoint en 2018.

Depuis sa nomination, le Québécois s'affaire à compléter son personnel d'entraîneurs, puisque plusieurs membres du précédent effectif ont décidé d'accompagner Herdman à Toronto.

S’il n’est pas l’unique candidat en lice, Mauro Biello s’est assuré d’être pris en considération lors du processus d'embauche. Il entend se servir des prochains mois pour prouver qu’il peut livrer la marchandise et qu’il est prêt pour un tel défi de façon permanente.

Je suis un produit du Canada. J'ai joué ici au Québec. J'ai joué avec l'équipe nationale, j'ai fait la Coupe du monde. J'ai joué à Montréal, j'ai joué avec la première équipe. Comme joueur, j'ai vécu beaucoup , souligne l'homme de 51 ans.

Comme entraîneur, j’ai suivi les étapes. J'ai été adjoint en USL, adjoint en MLS, puis j'ai pris l'équipe par intérim. J'ai même cette expérience! Et j'ai aussi cette expérience à l’international avec John. Alors oui, je me sens prêt.

Les joueurs canadiens ne doivent pas s’attendre à un changement radical sur le plan tactique. Mauro Biello indique qu’il était impliqué dans la majorité des décisions prises par John Herdman, mais il est certain qu’il profitera de cette occasion pour ajouter sa touche personnelle.

Il y a beaucoup de choses qui ont bien fonctionné, mais je ne suis pas John. Chaque entraîneur a sa façon de faire. Je vais apporter mes idées et ces choses qui je pense pourront aider l’équipe à court terme.

John Herdman a été critiqué par certains pour ses choix, notamment ceux d’ignorer des joueurs comme Mathieu Choinière et Jonathan Sirois qui connaissent d’excellentes saisons à Montréal. Est-ce que Mauro Biello pourrait être tenté de faire appel à davantage de Québécois?

On regarde des joueurs qui sont en forme, des joueurs qui sont en train de bien faire à leur club. Et oui, ces joueurs sont sur mes listes, reconnaît-il. J’ai des décisions à prendre, mais je garde un œil sur ces joueurs. Je les connais très bien. En espérant qu’ils puissent continuer de bien faire à Montréal et c’est certain que ça va les aider à être sélectionnés pour l’équipe nationale.

Ouvrir en mode plein écran John Herdman lors d'une conférence de presse au Qatar Photo : The Canadian Press / Nathan Denette

Mauro Biello n’a aucune idée de ce que l’avenir lui réserve, mais il espère bien être là pour de bon. Pendant ce temps, son fils de 17 ans suit ses traces. Membre de l’Académie du CF Montréal, Alessandro Biello a été sélectionné par l’équipe canadienne des moins de 17 ans et devrait représenter le pays pour la Coupe du monde FIFA U17 2023, en Indonésie.

Imaginons un instant le scénario rêvé qui pourrait potentiellement survenir dans quelques années… Mauro Biello, sélectionneur du Canada, choisit son fils pour participer à une Coupe du monde, en sol canadien.

Quand on évoque cette possibilité, Mauro Biello se contente de sourire. Un sourire qui veut tout dire.