Les volleyeuses canadiennes toujours dans la course pour une qualification olympique

Grâce à une victoire acquise en cinq manches mercredi contre la Chine, l'équipe canadienne féminine de volleyball reste dans la course pour une qualification aux Jeux olympiques de Paris.

Le Canada (2-2) a vaincu le pays hôte du tournoi avec des pointages de 28-26, 15-25, 25-23, 22-25 et 17-15 pour infliger un premier revers à la Chine (3-1).

Kiera Van Ryk et la capitaine Alexa Gray ont dirigé l’attaque avec 26 et 24 points respectivement, tandis qu’Emily Maglio s’est signalée en défense avec 9 contres.

Le Canada doit se classer parmi les deux premières nations de son groupe pour obtenir son billet pour Paris.

Publicité

Avec trois rencontres à disputer, l’équipe occupe présentement le cinquième rang du groupe A derrière la Serbie (4-0), la Chine (3-1), les Pays-Bas (3-1) et la République dominicaine (3-1).

Le Japon (4-0) et la Turquie (4-0) sont en tête du groupe B, tandis que l'Italie et les États-Unis, également invaincus dominent le groupe C.

Les Canadiennes disputeront leur prochain match vendredi face à l’Ukraine (0-4), avant d’en découdre avec les Mexicaines (0-4) et les Tchèques (1-3) au cours du week-end.

La dernière présence de l'unifolié au tournoi olympique féminin de volleyball remonte à 1996, aux Jeux d'Atlanta.