Brad Marchand, nouveau capitaine des Bruins

À l’aube de leur 100e année d’existence, les Bruins de Boston ont fait de Brad Marchand leur nouveau capitaine, qui succède ainsi à Patrice Bergeron.

Avec la retraite de Bergeron, Marchand devient le troisième capitaine de l'équipe en l’espace de quatre ans, la séquence ayant commencé avec le départ de Zdeno Chara en 2020.

Natif d’Halifax, l’attaquant de 35 ans s'apprête à amorcer sa 15e saison dans l’uniforme des Bruins, après avoir joué son hockey junior avec les Foreurs de Val-d’Or, dans la LHJMQ .

La saison dernière, il a amassé 21 buts et 46 passes en 73 rencontres pour porter son total à 372 buts et 490 mentions d’aide en 947 matchs, en plus de 53 buts et 75 passes dans les séries éliminatoires.

En plus de soulever la coupe Stanley en 2010, Marchand a pris part aux conquêtes de la médaille d’or aux Championnats mondiaux juniors (2007, 2008) et séniors (2016).