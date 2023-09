Paul Byron officialise sa retraite

Paul Byron a officiellement annoncé sa retraite mercredi, dans une lettre adressée aux partisans publiée sur le site du Canadien de Montréal.

Le Franco-Ontarien était tenu à l'écart du jeu depuis le printemps 2022 en raison de diverses blessures. En avril dernier, il avait déjà indiqué qu'il songeait à son après-carrière.

Le directeur général Kent Hughes avait aussi laissé sous-entendre au courant de l'été que le petit attaquant pourrait prendre sa retraite, et qu'il pourrait demeurer dans l'organisation dans un autre poste. Le natif d'Ottawa deviendra consultant au développement des joueurs.

Byron a été aperçu à Montréal en train de patiner avec des espoirs de l'organisation, plus tôt cet été.

Après de longues et nombreuses séances de réadaptation, de thérapie, des consultations et des conversations avec différents médecins pour tenter de revenir au jeu et poursuivre la carrière que j’aime tant, la décision est devenue claire , a-t-il écrit.

Il faisait partie de l'organisation montréalaise depuis le 6 octobre 2015. Il avait alors été réclamé au ballottage des Flames de Calgary. Il a amassé 160 points en 383 matchs avec le Bleu-blanc-rouge. Il a aussi disputé 38 matchs des séries éliminatoires et a fait partie de la formation qui a atteint la finale de la Coupe Stanley face au Lightning de Tampa Bay.

Choix de 6e tour des Sabres de Buffalo (179e au total) en 2007, l'athlète de 34 ans a également joué avec les Sabres (8 matchs) et les Flames (130 matchs) entre 2011 et 2015, avant de se joindre au Tricolore.

À l'organisation des Canadiens de Montréal, le directeur général Marc Bergevin, à la famille Molson, aux entraîneurs, gérants d’équipement et thérapeutes, ainsi qu’à l’ensemble du personnel, je ne vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous avez fait pour moi au cours des huit dernières années. Le fait d’avoir été réclamé au ballottage par le Tricolore a changé ma vie et ma carrière. J’en serai toujours reconnaissant. Huit ans au même endroit, c'est une éternité dans le monde du hockey, et la patinoire était une deuxième maison pour moi, a-t-il ajouté.

Je ne peux m'empêcher de me sentir incroyablement fier et chanceux d'avoir eu l'occasion de porter le chandail des Canadiens, a aussi écrit Byron. Notre parcours lors des séries de 2021 fut une expérience absolument magique et, même si nous n'en sommes pas sortis vainqueurs, c’est quelque chose que je sais qu’on n’oubliera jamais.

Par ailleurs, Kent Hughes a annoncé mercredi que Christian Dvorak était toujours en train de se rétablir d'une blessure, et qu'il ne reviendra pas au jeu avant le mois de novembre.