Simon Kean se battra en Arabie saoudite

Simon Kean se battra bel et bien le 28 octobre en Arabie saoudite en sous-carte de la finale qui opposera Tyson Fury à Francis Ngannou.

Le boxeur trifluvien (23-1, 22 K.-O.) se mesurera au Néo-Zélandais Joseph Parker (32-3, 22 K.-O.) dans ce qui pourrait bien être le combat le plus lucratif de sa carrière.

De bonne source, Radio-Canada Sports a appris que la bourse consentie à Kean par les organisateurs saoudiens est de l’ordre de 250 000 $ US.

Cela représente un apport bienfaisant pour le portefeuille de Kean qui a souffert de nombreux reports et d'annulations de combats ayant généré des pertes financières sèches pour des camps d’entraînement tenus en vain.

Il a remporté ses huit derniers duels avant la limite, tandis que Parker n’a qu’un revers à ses neuf dernières confrontations, une défaite par K.-O. face au Britannique Joe Joyce (15-1, 14 K.-O.) dans un combat pour le titre intérimaire des poids lourds de la WBO.

Parker s’est aussi frotté sans succès, en 2018, à Anthony Joshua dans un affrontement pour les titres de l’IBF, de la WBA, de la WBO et de l’IBO.

Reste à savoir si, tel qu’on l’écrivait au début du mois, Arslanbek Makhmudov (17-0, 16 K.-O.) sera lui aussi de la partie.

Rien n’a encore été annoncé, mais selon ce que rapportait le site spécialisé BoxingTownQC la semaine dernière, Makhmudov y aurait rendez-vous avec le Croate Agron Smakici (19-2, 17 K.-O.). Ce dernier a été stoppé en moins de trois rounds, en mars dernier, par l’Allemand Arit Kabayel (23-0, 15 K.-O.).

Que ce soit pour Kean ou pour Makhmudov, le promoteur Camille Estephan d'Eye of the Tiger Management reste en mode silence radio et se refuse à tout commentaire.