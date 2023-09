Lorsqu’il a été promu au poste d’entraîneur-chef du Canadien, en février 2021, Dominique Ducharme réalisait le rêve d’une vie, celui de diriger dans la Ligue nationale de hockey.

Mais pour ce faire, il devait remplacer au pied levé un homme qu’il appréciait beaucoup en Claude Julien.

Si j’avais écrit un scénario où je termine entraîneur du Canadien, je ne l’aurais peut-être pas écrit de cette manière-là , avait dit Ducharme le jour de sa nomination.

Pascal Vincent, qui jadis a eu Ducharme comme adjoint dans la LHJMQ, se dit exactement la même chose aujourd’hui. Il est dans le hockey depuis une trentaine d’années, il se sait prêt depuis longtemps à diriger une équipe de la LNH, mais il aura fallu un nouveau scandale impliquant Mike Babcock pour qu’il soit nommé à la barre des Blue Jackets de Columbus.

Évidemment, ce n’est pas ce que j’avais imaginé , a admis Vincent lors d’une visioconférence, mardi.

À cheval donné on ne regarde pas la bride, certes, mais Vincent a vu défiler plusieurs chevaux devant lui avant d'être finalement en selle.

Par le passé, le Lavallois nous avait déjà confié qu’il se sentait prêt, et même surpréparé , à être entraîneur-chef dans la LNH. Mais rien n’aurait pu le préparer à être jeté dans la gueule du loup dans un contexte aussi malaisant, alors que les projecteurs sont braqués sur Columbus pour les mauvaises raisons et que la cohésion dans le vestiaire a le potentiel d’être fragilisée.

Or, malgré le tumulte des derniers jours, Vincent dit avoir assez d’expérience pour retomber sur ses pattes rapidement et simplement regarder en avant.

Et il s’attend à ce que ses joueurs fassent de même.

Être entraîneur-chef, c’est ce j’ai fait durant la majorité de ma carrière d’entraîneur, donc je suis relativement confortable, a mentionné l’homme de 51 ans. Et puis, je connais l’organisation. Si ça avait été une nouvelle organisation et que j’étais arrivé quelques jours avant le camp d’entraînement et que rien n’était préparé, ç’aurait été difficile.

Calme, intelligent et rigoureux

La dernière fois que Vincent a agi comme entraîneur-chef, il était derrière le banc du Moose du Manitoba dans la Ligue américaine, et il comptait sur Johnathan Kovacevic au sein de sa formation.

Le défenseur du Canadien avait signé un contrat avec les Jets de Winnipeg à sa sortie de l’université et il était allé rejoindre le Moose pour une fin de saison. Vincent l’a ensuite dirigé lors des deux campagnes suivantes avant de quitter l'organisation des Jets.

Il n’y a jamais eu de doute dans l’esprit de Kovacevic que le Québécois dirigerait un jour dans la LNH.

Je l'ai adoré en tant qu'entraîneur. C'est un gars formidable. C'est quelqu'un d'extrêmement détaillé et préparé. La quantité de vidéos qu'il regarde, c’est fou. Et il a un très bon œil pour le hockey.

J'aime aussi beaucoup le fait qu'il veuille avoir des équipes inclusives, il veut s’assurer que tous les joueurs sachent qu’ils ont une valeur et qu’ils ont quelque chose à apporter.

C’est surtout durant la saison écourtée par la COVID, alors que la vie sociale des joueurs se limitait pratiquement aux interactions avec les autres membres de l’équipe, que Kovacevic a vraiment découvert Vincent.

C'est un type calme et très intelligent, il ne perd jamais la tête et il ne se laisse jamais emporter par ses émotions, a décrit Kovacevic. C'est une personne très calme et calculée, et c’est une très bonne qualité à avoir quand on est entraîneur.

Kovacevic a ajouté que Vincent savait être à la fois un entraîneur facile d’approche et quelqu’un de studieux qui ne cachait pas son éternelle soif de connaissance.

Il a toujours cherché à s’améliorer, a-t-il mentionné. Je sais qu’à une certaine époque, il montrait beaucoup de vidéos aux joueurs et l’information était parfois difficile à absorber, mais des joueurs lui en ont fait la remarque et il a fait les ajustements nécessaires pour synthétiser et aller à l’essentiel.

Vincent se voyait depuis une dizaine d’années dans un rôle d’entraîneur-chef dans la Ligue nationale, mais il a été forcé d’aiguiser sa patience. Les années d’attente lui ont donné de l'expérience, mais aussi un niveau de confiance qu’il n’avait peut-être pas autrefois, et qui lui sera assurément utile pour faire la transition entre un poste d’adjoint et un poste d’entraîneur-chef au sein de la même formation.

Vincent se savait prêt, mais encore fallait-il que l’occasion lui soit offerte. Il a participé à de nombreux processus d’entrevue, mais semblait confiné au rôle d’éternel second.

Il m’est arrivé d’être moins patient et de me dire : "je travaille fort, je suis une bonne personne, j’ai une bonne tête de hockey, j’ai confiance en moi… mais est-ce que ça va arriver?"

Vincent, qui devient le quatrième entraîneur-chef québécois dans la LNH en plus de Martin St-Louis, Jim Montgomery et André Tourigny, a indiqué qu’il était fier de la loyauté qu’il avait démontrée à l’égard des organisations pour lesquelles il avait travaillé. Il ne croit pas si bien dire. Deux fois plutôt qu’une, les Blue Jackets l’ont fait passer en entrevue pour un poste d’entraîneur-chef avant de lui préférer quelqu’un d’autre. Ils se sont d’abord tournés vers Brad Larsen pour remplacer John Tortorella, puis Babcock a été choisi par l’organisation après la dernière saison pour succéder à Larsen.

Pourtant, le fait que les Blue Jackets lui aient préféré Larsen n’avait pas empêché Vincent de s’amener en Ohio dans un rôle d’entraîneur associé. Il avait choisi de quitter l’organisation des Jets de Winnipeg après dix saisons afin de reprendre contact avec un banc de la LNH.

Quand j’ai été embauché comme entraîneur adjoint, je ne cherchais pas à démontrer au monde que je voulais être entraîneur-chef, a expliqué Vincent. J’avais signé un contrat comme entraîneur adjoint. J’essayais d’être l’adjoint que j’aurais voulu moi-même engager si j’avais été entraîneur-chef. Quelqu’un de travaillant, de structuré, d’ordonné et de respectueux. Quelqu’un qui recherche de nouvelles idées et qui partage sa vision des choses.

Les circonstances de son arrivée à la barre sont loin d’être idéales, mais peut-être les Blue Jackets réaliseront en cours de route qu’ils sont mieux servis avec celui qu’ils avaient négligé au profit de Babcock.