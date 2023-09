Entre Laval et Kloten : le dilemme David Reinbacher

BUFFALO – Personne n’oserait prétendre qu’il est cornélien, ce dilemme : Corneille – pas le chanteur, l’autre – se retournerait dans sa tombe. N’empêche que la décision du Canadien quant à la destination de David Reinbacher cette saison et les conséquences qu’elle aura sur le développement du jeune défenseur seront scrutées à la loupe.

Le CH semble déjà avoir fait son lit dans ce dossier. Jeff Gorton, vice-président des opérations hockey de l’équipe, s’est montré transparent sur la question au tournoi de golf annuel.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Ce n’est pas définitif encore, mais le plan avec David est de le laisser jouer au tournoi des recrues et de voir comment il s’ajuste. Après, il risque de passer un peu de temps au camp d’entraînement principal, peut-être jouer un match. On va évaluer ça quotidiennement et prendre la meilleure décision pour lui , avait d’abord lancé Gorton.

Je ne peux pas affirmer avec certitude ce qu’on va faire avec lui, mais si je devais m’avancer, je dirais qu’il y a de fortes chances qu’il retourne en Europe pour un an. Voyons voir. On va lui laisser le temps de nous montrer ce qu’il peut faire.

À Buffalo, l’Autrichien a déployé un jeu honnête, tout en sobriété, sans faire écarquiller les yeux. Son besoin d’adaptation était évident et, sur la base de sa prestation dans l’État de New York, l’on voit mal ce qui aurait pu convaincre Gorton et ses compagnons de changer leur fusil d’épaule.

Publicité

Oui, Reinbacher a admis que le jeu se déroule plus rapidement, qu’il faut maîtriser ce nouvel espace-temps moins permissif, ce jeu plus robuste.

C’est bien pour ces raisons que les avis divergent sur le dilemme Laval-Kloten ou, de façon plus générale, sur le débat entre l'envie de retourner les plus beaux espoirs européens dans leur patelin et prêcher la patience à l’abri des regards ou les lancer dans le bain du hockey nord-américain, plus rugueux.

Le jeu des comparaisons

Pour tout Jiri Kulich qui, l’an dernier, à 18 ans, a marqué 24 buts dans la Ligue américaine, on peut y opposer un Klim Kostin pour qui l’expérience de la LAH à un jeune âge n’a pas été particulièrement profitable.

Pour citer l’entraîneur-chef du Rocket Jean-François Houle, qui s’est fait le porte-parole d’une opinion populaire : Tout joueur est différent.

Certains ont besoin de plus de temps en Europe, d’autres ont besoin de venir jouer sur des patinoires nord-américaines , a-t-il simplement résumé.

Il y a donc les bons exemples et les contre-exemples, mais on dénote aussi une tendance générale : depuis 10 ans, il y a plus d’Européens de 18 ans qui font le saut directement dans la Ligue américaine après avoir été repêchés.

L’an dernier, ils étaient trois. Kulich, l’espoir des Sabres de Buffalo choisi 28e en 2022, deux rangs après Mesar, un joueur que le Tricolore regrette déjà d’avoir laissé filer, ainsi que les défenseurs David Jiricek et Simon Nemec.

Nemec, après une campagne impressionnante dans la filiale des Devils, est apparu transformé au camp des recrues cette année. En rétrospective, le Slovaque et ami de Juraj Slafkovsky a aimé être resté de ce côté-ci de l’océan, parce que c’est un sport complètement différent , a-t-il laissé tomber.

Ouvrir en mode plein écran Simon Nemec, Juraj Slafkovsky et Filip Mesar Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Depuis le lock-out de 2012, en 10 saisons, 19 Européens sont venus grossir les rangs de la LAH tout de suite après leur repêchage à 18 ans. Dix-sept d’entre eux étaient des choix de premier tour, les deux autres ayant été choisis au deuxième. Dans la dernière décennie, l'expérience a été fructueuse pour plusieurs.

À noter que Rasmus Sandin, Alexander Nylander et Zemgus Girgensons jouaient déjà en Amérique du Nord avant de faire leur entrée dans la Ligue américaine.

Européens dans la LAH à 18 ans : 2022-2023 : Simon Nemec, David Jiricek, Jiri Kulich

2021-2022 : Danila Klimovich

2020-2021 : Aucune saison complète pendant la pandémie

2019-2020 : Moritz Seider, Tobias Bjornfot, Simon Holstrom

2018-2019 : Rasmus Sandin*

2017-2018 : Timothy Liljegren, Filip Chytil, Klim Kostin

2016-2017 : Jesse Puljujarvi, Alexander Nylander*

2015-2016 : Oliver Kylington

2014-2015 : William Nylander, Kevin Fiala, David Pastrnak

2013-2014 : Aucun

2012-2013 : Hampus Lindholm, Zemgus Girgensons*

Ce n’est pas énorme, mais ça demeure un changement de philosophie tranché par rapport aux vieilles habitudes. Au cours des sept saisons entre les deux lock-out (de 2005 à 2012), seulement trois Européens ont emprunté cette voie et de 1993 à 2005, en 12 ans, il n'y en avait eu que cinq.

Vaclav Prospal était l’un d’entre eux. L’ancien complice de Martin St-Louis à Tampa Bay, aujourd’hui entraîneur adjoint avec les Americans de Rochester dans l’organisation des Sabres, a défendu avec ferveur l’option nord-américaine quand on l’a croisé à Buffalo.

Le plus gros ajustement, c’est le mode de vie et le nombre de matchs. Les gars vont passer d’environ 52 matchs à 76. On l’a vu avec Kulich l’an dernier. En deuxième moitié de saison, il était plus à l’aise, il connaissait ses coéquipiers et il a décollé.

Je pense aussi qu’ils auront plus de minutes ici. En Europe, les organisations ne vont pas nécessairement avoir le développement du joueur à cœur. Ils savent qu’ils ont été repêchés et qu’ils partent bientôt de toute façon , a enchaîné Prospal.

Publicité

À ses yeux, rester en Europe pour quelques années, c’est la solution facile .

Un homme de hockey d'une équipe de l'Ouest nous a aussi dit que si la décision lui revenait, c’est sûr qu’il le garde en Amérique du Nord .

Notre espion a ensuite consulté le recruteur en chef de son organisation sur la question. Il est revenu au rapport.

Il s'agit surtout de contrôler le développement du joueur. La Ligue américaine a beaucoup changé depuis 10, 15, 20 ans. C'est beaucoup plus jeune et plus axé sur le développement. Les clubs se sont aperçus que les jeunes ne sont pas trop perdus dans ce monde d'hommes, autant sur la glace qu'à l'extérieur. Ça fait une plus belle transition vers la Ligue nationale , a-t-il expliqué.

La vision du CH

Le Canadien n’entend pas les choses de la même oreille. D'une part, l’organisation a confiance au groupe d’entraîneurs en place à Kloten. D'autre part, un facteur extérieur est venu brouiller les cartes : le buzz négatif autour de Reinbacher au repêchage.

La clameur populaire au départ défavorable s’est frayé un chemin jusque dans les bureaux tricolores. La direction de l'équipe en a pris bonne note et préfère ne pas placer le jeune homme dans une situation inutilement tendue.

S’il n’apparaît pas soudainement essentiel aux yeux des décideurs de garder Reinbacher à Laval, l’organisation préférera le soustraire à l’attention médiatique et partisane. Ce n’est pas là une valeur cardinale, mais l'on comprend que ça risque de faire pencher la balance.

Si tu commences à penser comme ça, tu es dans le trouble , a avancé notre source de l'Ouest.

Je pense que les gens ont maintenant ça loin derrière la tête. Ils savent que le jeune est bon [...] Je ne perçois pas un buzz négatif. Et si c'était le contraire? Si le jeune joue tellement bien à Laval que les gens oublient qu'ils auraient pu prendre un autre joueur au cinquième rang? Ça peut être positif. C'est comme ça qu'il faut voir ça , a-t-il estimé.

À Montréal, on estime de toute façon que la Ligue nationale suisse est probablement la plus talentueuse en Europe après la KHL. Reinbacher sera utilisé à toutes les sauces comme c’était déjà le cas l’an dernier, tout ça dans un environnement plus familier, plus paisible.

Par contre, si le joueur fait expressément la demande de jouer dans la LAH , le Canadien le prendra en considération. On imagine que l'inverse est aussi vrai.

Que Reinbacher reste en Amérique du Nord ou retourne en Europe, le Tricolore ne croit pas pouvoir se tromper dans son cas. Ça tombe bien, ils n’auront pas le droit à l’erreur.