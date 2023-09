Un casque québécois dans la NFL

Le consortium Montréalais Kollide, qui avait gagné le Helmet Challenge de la Ligue nationale de football pour la conception de casques protecteurs plus efficaces, vient de franchir un pas de plus dans la commercialisation de son produit qui se retrouve maintenant dans une quinzaine de vestiaires de la NFL.

Après s’être retrouvé parmi les finalistes en 2021, le groupe formé de trois compagnies montréalaises a reçu son approbation de la NFL au début de l’été et s’est ensuite associé à une compagnie de casques de la Californie, Light Helmets.

Tout s’est bousculé à partir de ce moment.

De partir d’un prototype à un casque vraiment commercial, ça a été un défi au cours des deux derniers mois. On a bâti une usine, on a développé différentes tailles de casques pour les joueurs et on a été en mesure de livrer à temps pour l’ouverture des camps d’entraînement , a déclaré le président de Kollide, Éric Gaudreault.

Le casque de football est construit au Québec à partir d’une coque moulée en Beauce et avec un système de coussins de protection très novateur imprimé en 3D dans La Petite-Italie à Montréal.

Maintenant que la compagnie a répondu aux exigences de la NFL, elle pourra maintenant poursuivre le développement de son produit, tout en se lançant à la poursuite de nouveaux marchés.

Il ne sera pas facile de vendre un nouveau casque aux joueurs professionnels qui utilisent souvent les mêmes modèles depuis des années. Mais, l’association avec Light Helmets, qui vend déjà des casques aux équipes amateurs pourrait se révéler profitable.

Le joueur qui utilise un certain casque à l’école a souvent tendance à rester avec la même compagnie tout au long de sa carrière.

Un casque plus léger

Kollide est allé présenter son casque aux Carabins de l’Université de Montréal qui pourront en tester quelques-uns lors des séances d’entraînement.

L’équipe du casque de football québécois compte notamment sur la légèreté de son produit (moins de deux kilos) pour le rendre populaire.

On veut avoir une performance élevée avec un casque qui est de plus en plus léger. Donc, aller à l’inverse du trend de l’industrie qui est d’avoir des casques qui sont lourds et plus gros, nécessairement , a dit le président de Kollide, Éric Gaudreault.

Lors de la présentation aux joueurs des Carabins de l’Université de Montréal, l'objectif semble avoir été atteint. Le costaud joueur de ligne offensive, Alexandre Levac semblait prêt à faire la transition avec le casque québécois, lui qui utilise pourtant le même modèle américain depuis l’école secondaire.

Quand je mets ce casque-là, c’est très, très léger. Je n’ai pas l’impression d’avoir quelque chose sur la tête. C’est vraiment impressionnant. C’est vraiment cool, dit le bloqueur de 1,91 m et 132 kg (6 pi 3 po, 291 lb).

La technologie et le matériel utilisé dans les coussins de protection permettront éventuellement d’adapter l’intérieur du casque à la tête de chaque utilisateur.

Qui sait? Peut-être que les Québécois comme Benjamin St-Juste, Matthew Bergeron et Sidy Sow qui jouent présentement dans la NFL seront éventuellement protégés par un casque pensé et produit à la maison.