Montréal presse Saint-Léonard d’assembler son dôme de soccer

Ils étaient près de 200 enfants, parents et entraîneurs de l’arrondissement de Saint-Léonard à manifester devant l’hôtel de ville de Montréal, lundi soir, pendant le conseil de ville.

Leur revendication : que la ville intervienne dans le dossier du dôme du stade Hébert; une structure installée l'hiver depuis environ 15 ans.

L’arrondissement Saint-Léonard a toutefois pris la décision récemment de ne plus assembler le dôme pour des raisons budgétaires. Une décision applicable dès cette année.

Près de 700 jeunes de Saint-Léonard et de l’est de Montréal profitent de cette installation sportive pendant l’hiver.

Le cri du cœur des manifestants semble avoir été entendu. La Ville de Montréal demande à l’arrondissement d’assembler la structure à nouveau cet hiver.

La Ville de Montréal est en première ligne et l’on veut appuyer les jeunes de Saint-Léonard et de tout l'est de Montréal, a déclaré Caroline Bourgeois, responsable des sports et des loisirs à la Ville de Montréal. Mais actuellement, on ne peut pas priver une population locale qui n'a pas d'autres options. C’est pour ça que je demande à Saint-Léonard de revenir sur sa décision.

La Ville et les manifestants reprochent à l’arrondissement d’avoir pris cette décision sans préavis.

Cette décision, qui a été prise unilatéralement, a des impacts sur tous les jeunes de l’est de Montréal. Il faut les relocaliser à la dernière minute , a ajouté la responsable des sports.

De son côté, l’arrondissement justifie sa décision par une augmentation importante des coûts d’assemblage du dôme.

Les coûts pour montage et démontage sont passés de 290 000 $ à 464 000 $ cette année, une augmentation de 60 %, a expliqué Dominic Perri, conseiller de ville, district Saint-Léonard-Ouest. En plus, ça coûte 150 000 $ de chauffage par année. Saint-Léonard n’a plus les moyens.

Un argument qui ne convainc pas Sam Macri, trésorier de l’Association de soccer de Saint-Léonard, une association qui profite de l’installation.

Il y a un manque à gagner de 200 000 $. Tu ne peux pas laisser 700 enfants sans jouer pour ce montant, a lancé M. Macri. [Dominic Perri et Caroline Bourgeois] sont sortis pour rencontrer les manifestants, lundi soir, et ils nous ont dit qu’ils travailleraient ensemble pour trouver une solution. On est heureux de ça, mais c’est de la politique.

Par les années passées, l’installation du dôme s’amorçait à la mi-novembre pour permettre l'utilisation du stade Hébert dès la fin du mois.

La solution du dôme permanent

Au moment d’écrire ces lignes, la ville et l'arrondissement n’avaient toujours pas d’entente quant à l’assemblage du dôme pour novembre prochain. Et lorsque questionnées sur les solutions potentielles, les deux parties abordent celle du dôme permanent.

La Ville centrale doit prendre ses responsabilités parce que je le répète, c’est un dôme à portée régionale, où la majorité des joueurs viennent de l’est de Montréal, et pas seulement de Saint-Léonard, a justifié Dominic Perri, de l’arrondissement Saint-Léonard. Il serait très injuste de charger les contribuables de Saint-Léonard pour un dôme à portée régionale. On l’a fait par le passé, mais maintenant ce n’est plus possible. La solution, c’est un dôme permanent.

L'arrondissement et la ville centre se renvoient la balle quant au financement d'une telle structure.

On a déjà mis de l’argent dans notre budget pour travailler sur un projet de dôme permanent. On va continuer notre recherche de partenaires, a de son côté expliqué Caroline Bourgeois. Il y avait 4,5 millions $ sur la table. Oui, il y a eu une augmentation des coûts. Maintenant, regardons ce qu’on peut faire pour bonifier le financement.

La responsable des sports à la Ville admet que le dôme permanent ne règle pas la question à court terme.

Il faut nous laisser le temps de travailler. On ne peut pas couper le service comme ça, a ajouté Caroline Bourgeois. L’installation d’un dôme permanent pourrait prendre de deux à trois ans. On ne peut pas empêcher les jeunes de jouer pendant ce temps-là. Ils doivent pouvoir continuer de pratiquer sous le dôme comme ils le font depuis des années.

Avec les informations de Benoit Chapdelaine.