Après avoir vécu plusieurs expériences pour la première fois, avec le couteau entre des dents et le souci de ne pas faire un seul pas de travers, de jeunes joueurs reviennent plus confiants l’année suivante car ils savent ce qu’il en retourne. Mais puisqu’ils retournent dans un environnement où ils ont connu du succès, ils sont susceptibles de baisser leur garde.

Voilà certaines des conditions propices à déclencher la fameuse guigne de la deuxième année, un phénomène somme toute assez fréquent dans la LNH et même dans d’autres sports.

C’est à se demander si, à plus petite échelle, un tel phénomène n’existe pas aussi dans le cadre du Tournoi des recrues.

L’an dernier, Filip Mesar et Owen Beck avaient survolé la compétition à cet événement. Les deux espoirs fraîchement repêchés avaient laissé une excellente première impression à leurs premiers coups de patin dans l’uniforme du Canadien, et Beck avait prolongé le plaisir jusqu’aux tout derniers jours du camp d’entraînement.

Publicité

Cette année, sans dire qu’ils ont connu des difficultés à Buffalo, Mesar et Beck n’ont pas été en mesure d’égaler le niveau de rendement qu’ils avaient offert l’automne dernier.

C’est sûr qu’il y a des joueurs que j’ai mieux aimés l’an passé et, sans dire qu’ils m’ont déçu, qui sont moins ressortis, a convenu l’entraîneur du développement des joueurs Francis Bouillon. Ce n’est rien d’alarmant. Ce sont des joueurs qu’on va voir davantage au camp d’entraînement du Canadien.

En effet, ce n’est rien d’alarmant, car la valeur réelle des matchs au Tournoi des recrues est assez discutable. Selon les organisations, le niveau de talent proposé dans ces rencontres varie énormément. Les espoirs des Sabres de Buffalo ressemblaient à l’Armée rouge, a plaisanté le directeur du développement des joueurs Rob Ramage. Les formations déployées par les Sénateurs d’Ottawa et les Bruins de Boston, aurait-il pu ajouter, ressemblaient davantage à l’Armée du Salut.

Le personnel du Canadien ne devait donc pas analyser ces matchs en fonction de l’adversaire, mais plutôt évaluer quels joueurs afficheraient le niveau dont ils sont capables à ce stade-ci de leur carrière, et à ce stade-ci de la saison. On savait que le contexte serait très peu structuré, c’était donc un carré de sable où jouer librement.

On ne cherche pas de Monsieur septembre , a prévenu Ramage, qui a semblé heureux de souligner les performances de ceux qui s’étaient démarqués tout en minimisant la portée du tournoi pour ceux qui avaient moins bien fait.

Publicité

Au terme du dernier match, lundi à Buffalo, l’entraîneur-chef du Rocket de Laval Jean-François Houle a indiqué qu’un jeune comme Sean Farrell avait intérêt à élever son jeu d’ici la fin du camp et qu’il compense pour sa petite stature en se montrant plus dynamique.

Il a été compétitif, a toutefois estimé Ramage au sujet de Farrell. Je suis content de tout le monde. Il n'y a pas eu de déception.

Ramage a toujours évité qu'un jugement le moindrement sévère à l’endroit d’un espoir circule dans les médias, surtout s’il n’a pas eu l’occasion d’en discuter au préalable avec le principal intéressé. Il en va du lien de confiance qu’il entretient avec ses ouailles. Le rapport de Houle n’est pas tout à fait du même ordre.

Mais tous les jeunes joueurs du Canadien ont-ils affiché le même niveau de compétition? Ont-ils tous fait montre de leur arsenal de la même façon? Bien sûr que non.

Ouvrir en mode plein écran Joshua Roy et Miguël Tourigny Photo : Club de hockey Canadien inc.

Trudeau et Roy s'imposent

Cela dit, autant la difficulté de récidiver et de revenir avec de grosses performances peut donner des airs de guigne de la deuxième année à ce Tournoi des recrues, autant des joueurs profitent de l’expérience additionnelle pour faire un bond en avant.

À cet égard, trois espoirs québécois ont particulièrement démontré un niveau de confiance en hausse par rapport à l’an dernier.

Le défenseur William Trudeau, qui en raison de son expérience dans la Ligue américaine a agi comme capitaine de la formation, continue de prendre du galon. Le jeune David Reinbacher était très heureux de l’avoir comme partenaire en défense, car Trudeau a affiché du jeu assuré, peut-être le plus constant parmi tous les espoirs du Canadien présents à Buffalo.

C’est un jeune qui a beaucoup appris, qui a beaucoup grandi , a confié Bouillon, qui s’émerveille de l’assurance prise par Trudeau depuis son repêchage en 2021.

Les conseils qu’on lui a donnés, il les applique très bien. Il joue avec confiance, il prend de bonnes décisions, il appuie l’attaque et tu vois qu’il est passionné aussi. C’est le fun de voir ça.

Le petit arrière Miguël Tourigny s’est également fait remarquer.

L’arrière de 5 pi 8 po (1,73 m) et 176 lb (79,8 kg) n’a jamais laissé son gabarit le ralentir, et il aimait pratiquer un style teigneux dans le junior. Tourigny est d’abord et avant tout un défenseur à caractère offensif, mais il a fallu qu’il calme son jeu dans son territoire et qu’il cesse de se mettre hors position en tentant de mettre l’adversaire en échec pour gagner en efficacité au plan défensif. C’est une des choses qu’il a améliorées en passant la dernière année en Slovaquie.

À l’instar de Trudeau, le niveau de confiance de Tourigny se traduit dans son jeu.

L’an passé il était un peu stressé, il courait un peu partout, il voulait trop prouver son côté offensif qu’on lui connaissait dans le junior et il avait un peu délaissé sa défensive, a observé Bouillon. Cette année, son jeu d’ensemble s’est amélioré, il a très bien joué dans les deux sens de la patinoire et il joue avec une maturité différente.

Finalement, l’attaquant Joshua Roy en est un autre qui poursuit une trajectoire ascendante et qui semble bien intégrer les notions qu’on lui enseigne. Jean-François Houle a salué son niveau de compétition et le fait qu’il remportait beaucoup plus de batailles pour la rondelle que par le passé. Et si son intelligence du jeu lui permet d’être dangereux à l’attaque, ses matchs à Buffalo ont permis de montrer qu’il pouvait également tuer les jeux de l’adversaire.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Plusieurs des principaux espoirs que nous avons vu à l’œuvre au cours des derniers jours continueront leur parcours au camp d’entraînement du Canadien, et de bonnes prestations face à une compétition encore plus relevée pourraient remplacer l’impression laissée au camp des recrues.

Somme toute, quand Ramage regarde la banque de jeunes avec lesquels il travaille, il ne peut s’empêcher d’être emballé, et ce ne sont pas trois petits matchs à Buffalo qui vont changer son sentiment général.

Il ne fait aucun doute que nous sommes optimistes, a-t-il dit. On a ajouté des habiletés et on a ajouté du talent. Maintenant, ce ne sont que des mots. Il va falloir que les actions suivent et que nous développions ces jeunes-là correctement.

Quel était le mot d’ordre de la direction au tournoi de golf du Canadien, déjà?

Ah oui. Progression.

Ce sera vrai à Montréal, mais ce le sera aussi dans les échelons inférieurs de l’organisation.