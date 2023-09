Danièle Sauvageau satisfaite des ses choix au repêchage de la LPHF

Les dirigeants des six équipes de la LPHF n’ont eu que quelques jours pour se préparer au repêchage de lundi. Un délai extrêmement serré qui a rendu l’exercice particulièrement éprouvant, mais pour Danièle Sauvageau, directrice générale de la formation montréalaise, le repêchage a tout de même été une réussite.

Sauvageau avait déjà vécu un repêchage alors qu’elle travaillait pour le Rocket de Montréal, dans la LHJMQ , mais jamais elle n'avait eu aussi peu de temps pour faire ses choix et jamais elle n’avait vécu un repêchage de type serpent, où la première équipe à choisir au 1er tour fera sa sélection au dernier rang au tour suivant.

Si tout va très vite pour la création de cette équipe montréalaise, Danièle Sauvageau assure qu’elle était prête. Ce moment, elle l’attendait depuis longtemps.

Publicité

Nous avons fait une préparation en amont afin d'avoir un maximum de données sur les joueuses admissibles au repêchage. Je suis fière parce que nous étions très préparées , a-t-elle souligné.

La directrice générale reconnaît avoir beaucoup appris pendant cette journée. Si obtenir deux choix consécutifs est un atout, devoir attendre 10 rangs avoir de choisir à nouveau est un énorme désavantage. Elle a pu mettre la main sur des joueuses qu’elle espérait, mais a évidemment vu d’autres équipes sélectionner des joueuses qu’elle aurait aimé avoir dans son équipe.

Montréal détenait déjà deux attaquantes, Marie-Philip Poulin et Laura Stacey, et une gardienne de but, Ann-Renée Desbiens, acquises à titre de joueuses autonomes. La logique voulait donc que Sauvageau réclame une défenseuse pour sa première sélection, au premier tour. Son choix s’est arrêté sur la Canadienne Erin Ambrose.

Nous sommes très fiers d’avoir Erin Ambrose. Nous ne pensions pas qu’elle serait disponible au 6e rang. Elle est une défenseuse droitière spécialisée en avantage numérique. C’est souvent elle, avec l’équipe canadienne, qui est appelée à jouer dans cette unité avec Marie-Philip Poulin. On ne pouvait pas attendre et la laisser passer.

L’association entre Ambrose et Montréal est toute naturelle. La joueuse de 29 ans a habité pendant de nombreuses années à Montréal, où elle a évolué pour Les Canadiennes, en plus de s’entraîner au Centre 21.02 justement créé par Danièle Sauvageau. Elle portait le « A » d’adjointe à la capitaine, une certaine Marie-Philip Poulin, avant la dissolution de la CWHL . Il ne serait pas surprenant de revoir cette combinaison sur le plan du leadership à Montréal…

Publicité

Regard sur l’Europe

L’équipe montréalaise a aussi fait des choix que certains pourraient qualifier d’audacieux. Deux joueuses tchèques, Dominika Laskova et Tereza Vanisova, ont été sélectionnées par Sauvageau, en plus de la joueuse de centre de 21 ans, originaire de la Suède, Lina Ljungblom.

On les avait sur notre radar. Je vous rappelle que les Tchèques ont terminé 3es au dernier championnat du monde. Ce sont des joueuses qui offrent un style rapide, elles font bien bouger la rondelle et sont capables de s’adapter à différentes situations. Avec deux joueuses de la Tchéquie et une Suédoise, on vient d'internationaliser notre formation , a affirmé la directrice générale.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Et le Québec?

Plusieurs Québécoises faisaient partie de la liste de Danièle Sauvageau, mais la principale intéressée a reconnu qu’elle a dû s'ajuster pendant le repêchage à la lumière des sélections de ses rivaux.

On savait que New York connaissait nos Québécoises. On s’est aperçu qu’on avait des défenseuses et des ailières droites, mais on devait aller à gauche , a-t-elle expliqué.

C’est un choix déchirant parce qu’on se disait : "Il y a une Québécoise qui est là, c’est une droitière, mais ça nous prend une ailière gauche."

Montréal a finalement pu repêcher deux Québécoises qui étaient sur son radar lors de deux choix consécutifs. L’attaquante Gabrielle David et la défenseuse Maude Poulin-Labelle ont été respectivement les 54e et 55e sélections. La vétérane Ann-Sophie Bettez, qui devait être la capitaine de la Force de Montréal, dans la PHF , reste finalement à la maison après que son nom eut été prononcé au 14e tour.

Le repêchage est peut-être terminé, mais le travail ne fait que commencer pour Danièle Sauvageau.

Nous aurons des rencontres pendant deux jours, et ensuite, à compter du 21 septembre, nous pourrons commencer à contacter des joueuses autonomes. Nous devons encore ajouter cinq joueuses à notre équipe.

Les camps d’entraînement doivent s'amorcer au mois de novembre et chaque équipe devra avoir au moins 28 participantes. Montréal pourrait tout de même choisir d’offrir des contrats à des joueuses autonomes d’ici à l’ouverture du camp.

D'après les informations recueillies par Jean-François Poirier.