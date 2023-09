Le Canada s’incline devant la Serbie en qualifications olympiques

La sélection féminine de volleyball du Canada a subi un deuxième revers de suite face à la Serbie au tournoi de qualification olympique à Ningbo, en Chine, mardi.

Après sa victoire en cinq manches contre les Néerlandaises lors de leur premier duel de la phase de groupe, les Canadiennes (no 11) ont perdu contre les Dominicaines (no 10) avant de s’avouer vaincues en trois manches de 25-19, 25-17 et 25-21 face aux représentantes serbes (no 3).

Celles-ci affichent un dossier parfait de 3-0 en tête du groupe A, tandis que le Canada (1-2) se prépare pour son prochain match contre la Chine (2-0), mercredi.

Il y a une raison pour laquelle la Serbie est classée 3e du monde. Elles sont extrêmement physiques, mais nous n’avons pas offert notre meilleure performance aujourd’hui , a dit l’entraîneuse canadienne Shannon Winzer.

Nos contres et notre défense étaient poreux. Nous sommes restées à l’intérieur de nos limites plutôt que de jouer de manière agressive. Demain (mercredi) contre la Chine, on affrontera une autre grosse équipe et nous devons retrouver la confiance en notre jeu et en ce que nous savons bien faire.

Alexa Gray a été la meilleure Canadienne avec un total de 9 points, tandis que Tijana Boškovic a dominé le camp serbe avec 24 points, dont 19 en attaque, 1 contre et 4 au service.

La Tchéquie (no 16), l’Ukraine (no 18) et le Mexique (no 23) complètent le groupe A.

Le Canada doit terminer la compétition parmi les deux premiers de son groupe pour décrocher un billet direct pour les Jeux de 2024.

Autrement, six autres places seront attribuées en fonction du classement mondial au début de l’année prochaine.

Avec les informations de CBC Sports