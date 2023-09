Le Canada affrontera la Finlande en quarts de finale de la Coupe Davis

Le tirage au sort effectué mardi, à l'issue des phases de groupe, offre au Canada la Finlande comme adversaire en quarts de finale de la Coupe Davis, à Malaga, en Espagne, en novembre.

Les surprenants Finlandais ont éliminé les Américains 3-0, à Split, en Croatie, dans la phase de groupe.

Ce pays d'Europe du Nord de 5,5 millions d'habitants, coincé entre la Suède et la Russie, a été émerveillé par les victoires d'Emil Ruusuvuori (57e à l' ATP ), d’Otto Virtanen (125e) et, en double, du tandem composé d'Harri Heliovaara et de Patrick Kaukovalta.

Les Finlandais avaient déjà réussi l'exploit d'éliminer la Croatie à Split.

Emil Ruusuvuori et ses coéquipiers participeront pour la première fois de l'histoire de leur pays à la phase finale de la Coupe Davis, qui a commencé en 1928.

Le Canada a vaincu le Chili, 2-1, à Bologne, grâce à des victoires d'Alexis Galarneau (200e à l' ATP ) et, en double, du tandem composé de Vasek Pospisil et de Galarneau.

La phase à élimination directe aura lieu du 21 au 26 novembre.

Rappelons que le Canada a remporté la Coupe Davis le 27 novembre 2022, à Malaga, contre l'Australie.