Le Canadien termine le tournoi des recrues sur une bonne note

Les espoirs du Canadien ont trouvé leurs aises au fur et à mesure des trois matchs disputés au tournoi des recrues à Buffalo et certains d'entre eux espèrent maintenant profiter de ce tremplin pour se démarquer quand le camp principal commencera.

Le club montréalais a défait les Sénateurs d'Ottawa 2-1 en clôture de l'événement, lundi après-midi au LECOM Harborcenter, grâce aux filets de Riley Kidney et Jan Mysak.

Le Canadien a mieux paru qu'à ses deux premiers matchs - un revers de 6-3 face aux Sabres de Buffalo et une victoire de 4-1 contre les Bruins de Boston -, mais il faisait face à une opposition beaucoup plus faible.

Les Sénateurs ne comptaient que cinq joueurs repêchés dans leur formation, dont un seul attaquant.

Dans les circonstances, on peut donc dire que les joueurs du Tricolore ont répondu à l'appel.

Nous avons joué un match intense et nous avons eu plusieurs bonnes chances de marquer, a souligné l'entraîneur-chef du Rocket de Laval, Jean-François Houle, qui dirigeait les espoirs du Canadien durant le tournoi. Nous avons gardé la pédale au fond durant les trois périodes.

Pour plusieurs joueurs, c'était la première fois qu'ils portaient le chandail du Canadien, a-t-il ajouté. Ils seront plus à l'aise lors du début du camp principal dans quelques jours.

Les défenseurs Logan Mailloux et David Reinbacher ont bien paru. Mailloux a atteint deux fois le poteau, en plus de se faire voler un but par le gardien Leevi Merilainen, tandis que Reinbacher a été efficace dans son territoire.

Ça faisait cinq ou six mois que je n'avais pas joué un match de hockey, a rappelé Mailloux, qui avait paru particulièrement nerveux lors du premier match. C'était bon de chasser la nervosité. C'était aussi la première fois que je portais l'uniforme du Canadien, ce qui est spécial. Je pense avoir pris confiance au fur et à mesure des trois matchs.

Le jeu est rapide et j'ai dû m'ajuster, a ajouté Mailloux. Je pense que je suis mieux préparé pour le camp grâce à cette expérience.

Offensivement, des joueurs comme Joshua Roy, Sean Farrell et Filip Mesar ont réussi à générer plus d'occasions de marquer, lundi. Mysak a aussi été impliqué dans les batailles autour du filet adverse.

Merilainen a été l'étoile dans le camp des Sénateurs, stoppant 33 lancers.

Du côté du Canadien, le gardien invité Jan Spunar a fait face à seulement 16 tirs.

Les défenseurs William Trudeau et Miguël Tourigny ont aussi poursuivi leur bon travail avec le Canadien, tout comme Jayden Struble. Houle a particulièrement vanté le travail de Trudeau, qui était le capitaine de l'équipe lors des deux matchs qu'il a disputés.

Aujourd'hui, c'est lui qui runnait la patente, a dit Houle. Quand il patine et garde la tête haute, il est beau à voir aller.

Je pense qu'il a été le joueur le plus constant du tournoi. Son expérience a porté fruit. Aujourd'hui, il a été un des meilleurs joueurs sur la glace.

Trudeau avait trouvé ses ailes à Buffalo l'an dernier, connaissant ensuite une bonne saison avec le Rocket. Ses coéquipiers et lui espèrent répéter le scénario et maintenant impressionner la direction du Tricolore lors du camp principal.

Le camp du Canadien s'ébranlera mercredi, avec les examens médicaux. Le premier entraînement aura lieu jeudi. Le Canadien jouera son traditionnel match rouge contre blancs dimanche avant de disputer un premier match préparatoire le 25 septembre, face aux Devils du New Jersey.