L’affaire Luis Rubiales en huit dates

Le soccer espagnol est au cœur de la controverse depuis la fin août avec les événements entourant son ancien président, Luis Rubiales, qui a embrassé de force la joueuse Jenni Hermoso en finale du Mondial féminin. Ces gestes ont remis de l’avant le climat tendu régnant depuis plus d’un an entre les joueuses de l’équipe nationale et es dirigeant, puis continuent de faire couler beaucoup d’encre. Voici, en huit dates, la chronologie de cette saga.

23 septembre 2022 : refus de jouer sous les ordres de Jorge Vilda

À moins d’un an du Mondial, 15 internationales espagnoles annoncent qu’elles renoncent à porter le célèbre maillot rouge tant que le sélectionneur de l’époque Jorge Vilda, envers qui la Fédération espagnole a renouvelé sa confiance, restera en poste.

Les joueuses mettent alors en cause les méthodes jugées dictatoriales de Vilda. Malgré cela, la Fédération espagnole de soccer donne son plein appui au sélectionneur. Les protestataires sont ensuite laissées de côté et seules trois d’entre elles reviendront finalement avec l'équipe.

20 août 2023 : l’Espagne championne, Rubiales embrasse Hermoso de force

Toujours soutenu par la Fédération, Vilda est l’entraîneur de la sélection espagnole au Mondial. En finale contre l’Angleterre, l’Espagne l’emporte 1-0 et, dans la foulée des célébrations, le grand patron du soccer espagnol Luis Rubiales embrasse la joueuse Jenni Hermoso.

La no 10 espagnole semble le prendre à la rigolade et déclare en direct sur Instagram : Ça ne m'a pas plu, hein!

Les images, relayées par de nombreux médias espagnols et où l'on peut clairement voir Rubiales l'embrasser sur la bouche en lui tenant la tête, sèment l’émoi sur la planète soccer. Plusieurs grandes figures sportives internationales réclament la démission de Rubiales.

25 août 2023 : contre toute attente, Rubiales demeure en poste; la FIFA ouvre une enquête

Alors que plusieurs médias espagnols laissaient entendre deux jours plus tôt qu’il allait remettre sa démission à la Fédération, Rubiales souligne lors d’une assemblée générale qu’il compte demeurer en poste et qu’il est la victime d’une « tentative d’assassinat social. »

Le président ajoute que le baiser était spontané, mutuel [...] et consenti.

Par le biais d'un communiqué publié par son syndicat sur la plateforme X, Hermoso réplique en mentionnant qu’elle n’a en aucun cas cherché à s'approcher du président. Je ne tolère pas qu'on mette en doute ma parole et encore moins que l'on invente des propos que je n'ai pas dits.

La FIFA décide, de son côté, d’ouvrir une enquête disciplinaire au sujet de l’acte commis.

26 août 2023 : la FIFA rapplique et suspend Rubiales

Au lendemain de son refus de démissionner, Rubiales est suspendu par la FIFA pour au moins 90 jours, le temps que l’enquête le concernant soit complétée.

En parallèle, Jorge Vilda, toujours en poste, perd tous ses adjoints. Six membres du personnel de la sélection féminine présentent leur démission et expriment par communiqué leur condamnation ferme et catégorique du comportement de Rubiales à l'égard de Hermoso .

2 septembre 2023 : devant un manque de progrès, les joueuses désertent l’équipe nationale

Soutenues par le premier ministre Pedro Sanchez, les joueuses espagnoles décident de mettre sur la glace leur parcours en équipe nationale après le refus de démissionner de leur patron désormais suspendu.

C'en est fini, [disent-elles] aux hommes, aux fiancés, aux maris, à leurs chefs, aux présidents de fédérations sportives. C'en est fini , soutient Sanchez au sujet de leur décision, évoquant au passage une vague inarrêtable, géante.

5 septembre 2023 : Vilda renvoyé

Sous la pression publique grandissante pour une restructuration de la direction du soccer espagnol, Jorge Vilda est la première pointure majeure qui a été démise de ses fonctions. Montserrat Tomé, une ex-joueuse qui était l'adjointe de Vilda avec l'équipe nationale depuis 2018, devient alors la première femme à être sélectionneuse pour l'équipe nationale.

Il s’agit de l’une des tentatives de la Fédération espagnole de soccer de recevoir le pardon du monde du soccer et de l’ensemble de la société.

Ouvrir en mode plein écran Luis Rubiales, au centre, accompagné notamment de l'entraîneur espagnol Jorge Vilda, à droite. Photo : afp via getty images / PIERRE-PHILIPPE MARCOU

6 septembre 2023 : Hermoso dépose une plainte contre Rubiales, validée par le parquet espagnol

Le bureau du procureur de l'État confirme que Hermoso a déposé une plainte contre Rubiales afin qu’il soit accusé d’agression sexuelle et demande à ce que « Luis Rubiales soit auditionné en qualité d'inculpé et Jenni Hermoso, en tant que victime », indique le bureau dans un communiqué.

Il ajoute qu’en raison d'une nouvelle loi adoptée l'an dernier au sujet du consentement sexuel, Rubiales pourrait écoper d'une amende ou encore d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre quatre ans s'il est reconnu coupable.

Pendant ce temps, le dirigeant s’accroche toujours à son poste, 12 jours après sa suspension par la FIFA .

10 septembre 2023 : Rubiales démissionne

Face à la judiciarisation potentielle de l’affaire, Rubiales annonce qu’il va démissionner de ses postes à la Fédération royale espagnole de soccer (RFEF) et à l’Union des associations européennes de football (UEFA).

À propos de ma démission, oui, je vais le faire, oui, parce que je ne peux pas continuer mon travail , dit-il dans un entretien accordé à l’émission de télévision de Piers Morgan.

Il quitte toutefois son poste en maintenant que le baiser était un « acte réciproque » et qu’il a « foi en la vérité ».

Je ferai tout ce que je peux pour qu’elle l’emporte , ajoute-t-il.

Sans Rubiales et Vilda, la Fédération espagnole de soccer tente de réparer le lien avec ses joueuses, toujours en grève, et en rappelle la majorité pour la Ligue des nations, qui s’amorcera sous peu.

Les joueuses considèrent que les changements effectués ne sont pas suffisants et que d’autres têtes doivent tomber. Elles ont conditionné leur retour à la démission du président intérimaire Pedro Rocha et à la restructuration de l'organigramme du soccer féminin, ou celle du cabinet de la présidence et du secrétariat général de l'instance.

Tout au long du mois de septembre, la justice suit son cours, d'autres hauts gradés de la fédération espagnole de soccer sont aussi visés dans cette affaire pour avoir fait pression sur Jenni Hermoso dans le but qu'elle ne dépose pas sa plainte. L'ex-sélectionneur Jorge Vilda est inculpé, tout comme le directeur de l'équipe masculine et le responsable du marketing de la fédération.

Les premières comparutions ont lieu au début du mois d'octobre.

Avec les informations de Agence France-Presse