Carlos Sainz fils a réussi un coup de maître à Singapour en l'emportant grâce à une tactique très risquée, dont le nom (à retenir) fait son entrée dans le dictionnaire de la discipline.

La presse spécialisée parlera désormais de la tactique Carlando, référence au travail de Carlos Sainz fils et de Lando Norris à Singapour.

Le pilote espagnol y a joué avec le feu pour rester en tête au volant de sa Ferrari, et il ne s’est pas brûlé. Tout le mérite lui revient.

Ça vient de lui, pas de nous , a confirmé le directeur de l’équipe Ferrari Frédéric Vasseur après la course.

Ouvrir en mode plein écran Lando Norris salue Carlos Sainz fils à la fin de la course. Photo : TSN / Formula One

On a vu, dans la dernière partie du Grand Prix de Singapour, ce que la F1 a de mieux à offrir : une lutte à quatre sur un circuit étroit et sinueux et une stratégie très osée, mais payante, du meneur.

À cinq tours de l’arrivée, Carlos Sainz fils menait la course dans sa Ferrari SF23, et avait dans ses rétroviseurs, juste derrière lui, Lando Norris dans la McLaren, avec des pneus dont le niveau d’usure était similaire aux siens.

Derrière Norris, les deux pilotes de l’équipe Mercedes-Benz, George Russell et Lewis Hamilton, dont les pneus étaient plus frais, donc plus performants, attendaient la moindre erreur du tandem devant eux.

Mais l’erreur n’est pas venue, et sur ce circuit, il est difficile de doubler tant certaines portions sont étroites, sans espace de dégagement pour pardonner les écarts de conduite.

Alors, Carlos Sainz fils a eu la lucidité (malgré la fatigue de la course) de garder Norris dans ses rétroviseurs pour qu’il lui serve d’écran protecteur contre l’équipe Mercedes-Benz, grâce à son DRS.

Ouvrir en mode plein écran Carlos Sainz fils permet à Lando Norris d'utiliser son DRS pour contenir les attaques des pilotes Mercedes-Benz, juste derrière. Photo : TSN / Formula One

Petit rappel technique sur une invention aérodynamique créée en 2011 en F1 pour faciliter les dépassements : le DRS, le système de réduction de la traînée (en anglais, drag reduction system).

Les pilotes ont recours au DRS pour pouvoir dépasser un concurrent sans risquer de détruire leurs pneus en freinant plus tard à l’entrée des virages. Il est très utile sur les circuits sinueux et étroits sans espace de dégagement, comme à Singapour ou à Montréal, au circuit Gilles-Villeneuve.

Les circuits ont aujourd’hui deux ou trois zones DRS (trois à Singapour et à Montréal), mais pour pouvoir l’utiliser, un pilote doit être à moins d’une seconde de la voiture en avant.

Ouvrir en mode plein écran Grâce au DRS, le plateau supérieur de l'aileron arrière de la McLaren de Lando Norris est ouvert sur le circuit de Singapour Photo : TSN / Formula One

À moins d’une seconde d’écart, un pilote peut appuyer sur le petit bouton sur son volant pour déclencher l’ouverture mécanique d’un plateau de l’aileron arrière.

Le DRS permet d’aller chercher entre 5 et 10 km/h de plus en ligne droite, car avec l’aileron ouvert, la monoplace, moins résistante à l’air, peut aller plus vite.

Ouvrir en mode plein écran Le système de réduction de la traînée (DRS) qui permet d'ouvrir le plateau supérieur de l'aileron arrière d'une F1 Photo : FIA

Revenons maintenant au Grand Prix de Singapour.

En tête, Carlos Sainz fils savait que Lando Norris, qui le suivait, le protégeait des pilotes Mercedes-Benz qui avaient un meilleur rythme en raison de l’état de leurs pneus.

Russell, en 3e place, a bien tenté de trouver l’ouverture pour passer Norris, mais sans succès. Il est passé très près d'y arriver au 59e tour, entre les virages no 14 et no 16, et c'est peut-être là que Norris a gagné sa place sur la deuxième marche du podium.

Ouvrir en mode plein écran George Russell attaque Lando Noris au 59e tour de la course. Sans succès. Photo : TSN / Formula One

Alors, Sainz s’est assuré que Norris puisse utiliser son DRS pour que sa McLaren puisse obtenir la même pointe de vitesse que les Mercedes-Benz. Le pilote espagnol a pris le risque de ralentir son rythme dans le but que Norris le colle suffisamment pour être dans la même seconde.

Je ralentissais pour que Norris puisse utiliser son DRS avant le virage no 7 et résister à Russell , a expliqué Sainz fils à l’arrivée.

C’était risqué de ma part, mais j’étais prêt à prendre ce risque, je n’ai pas fait d’erreur et ça a payé.

La fin de la course a été captivante de ce point de vue. Encore faut-il bien l’expliquer au public : la dégradation des pneus, l’aide tactique du DRS. Ce qu’ont très bien fait les commentateurs.

Les quatre pilotes nous ont tenus au bout de nos chaises pendant les cinq derniers tours du grand prix. Un des quatre allait-il craquer? Oui, ce fut George Russell dans le dernier tour. Un tout-droit au virage no 10 après avoir touché le mur de sa roue avant droite.

Ouvrir en mode plein écran George Russell glisse hors piste, Lewis Hamilton continue sa course. Photo : TSN / Formula One

Russell éliminé, Norris, libéré de cette menace, a fini la course avec 45 centièmes de seconde d’avance sur Hamilton.

Devant, avec une courte avance de 81 centièmes de seconde, Carlos Sainz fils a appliqué à la perfection la tactique Carlando pour franchir la ligne d’arrivée en vainqueur. Sa deuxième victoire en F1.

Une victoire qui a rappelé celle de Gilles Villeneuve dans sa Ferrari, le 21 juin 1981, en Espagne, quand il avait tenu tête pendant 10 tours à quatre pilotes, sans DRS, pour l'emporter de justesse.

Ouvrir en mode plein écran Gilles Villeneuve remporte le Grand Prix d'Espagne de 1981, en tenant tête à quatre concurrents dans les 10 derniers tours. Photo : You Tube

L'écart entre les cinq pilotes ce jour-là : 1,2 seconde. Exactement l'écart qui a séparé Hamilton et Sainz fils à l'arrivée du Grand Prix de Singapour, dimanche.

Ça devrait toujours être comme ça , a dit Lewis Hamilton, vidé après la course, mais heureux du spectacle offert au public.

The Carlando tactic has officially entered the F1 dictionary (la tactique Carlando est officiellement entrée dans le dictionnaire de la F1), peut-on lire sur les sites spécialisés.

Quatre pilotes aux coups de volant aiguisés par l’adrénaline, cinq tours à la limite du décrochage, une victoire de Ferrari pour casser l’hégémonie de Red Bull : toutes les planètes se sont alignées à Singapour pour que le public se régale.

La F1 en avait besoin.