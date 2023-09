Le judo canadien en bronze par équipe mixte à Calgary

Le Canada a conclu les Championnats panaméricains et de l’Océanie dimanche, à Calgary, au 3e rang de la compétition par équipe mixte en conclusion de l'événement.

Dans cette dernière épreuve, le Canada a misé sur la jeunesse pour donner à ses judokas une expérience internationale.

Trois pays étaient en lice. Le Brésil a remporté la médaille d'or devant Cuba.

L'équipe canadienne a baissé pavillon 4-1 contre Cuba et contre le Brésil.

Notre équipe était surtout là pour prendre de l’expérience et bien se préparer pour les prochaines compétitions. C’était important que les jeunes affrontent des athlètes séniors , a expliqué l’entraîneur national Antoine Valois-Fortier.

Ont combattu pour l'équipe mixte canadienne : Mahée Savoie (-57 kg, Nouveau-Brunswick), Alexandria Lefort (-70 kg, Ontario), Coralie Godbout (+70 kg, Québec), Antoine Bouchard (-73 kg, Québec), Alexandre Arencibia (-90 kg, Québec) et John Messé A Bessong (+90 kg, Québec).

Laurence Biron (+70 kg, Québec) et Marc Deschênes (+90 kg, Québec) faisaient aussi partie de l’équipe, mais ils n’ont pas été sur le tatami.

Bilan positif

Le Canada termine ces Championnats panaméricains de 2023 au2e rang du classement des médailles derrière le Brésil, avec quatre d'or, deux d'argent et deux de bronze.

L’équipe était bien préparée pour performer, a dit Antoine Valois-Fortier. La foule était bruyante et nous sentions que nous étions à la maison.

Rappelons les titres panaméricains de Christa Deguchi (-57 kg), de Julien Frascadore (- 66 kg), de François Gauthier-Drapeau (- 81 kg) et de Shady El Nahas (- 100 kg).

Ouvrir en mode plein écran Julien Frascadore et Christa Deguchi Photo : Judo Canada

Les médailles d'argent sont allées à Arthur Margelidon (-73 kg) et François Krieber-Gagnon (-90 kg), et celles de bronze à Jessica Klimkait (-57 kg) et Marc Deschênes (+100 kg).

Les émotions et les entraînements ont fatigué certains de nos athlètes, a constaté l'ancien médaillé olympique, mais les judokas juniors ou ceux en début de carrière séniore ont démontré de superbes choses. C’est une expérience précieuse qui a été acquise.

Charlize-Isabelle Medilo (-48 kg, Alberta), Evelyn Beaton (-52 kg, Alberta) et Laurence Biron (-70 kg, Québec) ont participé aux tournois juniors et séniors.