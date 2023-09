Matthew Bergeron et les Falcons demeurent invaincus

Matthew Bergeron et les Falcons d’Atlanta ont eu chaud face aux Packers de Green Bay, mais l’ont finalement emporté 25-24 pour conserver leur fiche parfaite après deux matchs.

Dans la victoire, la ligne offensive des Falcons, dont Bergeron est le garde à gauche partant, n’a concédé qu’un sac du quart. Ils ont également permis une impressionnante récolte de 211 verges au sol.

Pratiquement en déficit toute la rencontre, Atlanta a d’abord profité d’un touché de leur quart-arrière Desmond Ridder par la course pour se rapprocher de son adversaire, puis d’un placement de 25 verges de Younghoe Koo pour prendre les devants.

Les Falcons trônent au sommet du sud de la Nationale avec leur fiche de 2-0.

Publicité

Dans la défaite, le quart des Packers Jordan Love a lancé trois passes de touché. Il s’agissait de son troisième départ seulement dans la NFL.

Benjamin St-Juste (Commanders de Washington) et Sidy Sow (Patriots de la Nouvelle-Angleterre), les deux autres Québécois dans la NFL cette saison, seront aussi en action plus tard dimanche.

Les Bengals trébuchent à nouveau

Finalistes de l’Américaine en janvier et du Super Bowl en 2022, les Bengals de Cincinnati ont subi une deuxième défaite d’affilée pour amorcer la saison, cette fois au compte de 27-24 contre les Ravens de Baltimore.

La semaine dernière, ils s’étaient sèchement inclinés 24-3 contre les Browns de Cleveland, un autre rival du nord de l’Américaine.

Au début de la saison, plusieurs observateurs plaçaient les Bengals parmi les favoris à l’obtention du prochain Super Bowl. Mais depuis le début de la campagne, le quart-arrière vedette Joe Burrow éprouve des difficultés. Il n’a obtenu que 82 verges par la voie aérienne la semaine dernière. Il a connu une amélioration cette semaine (222 verges), en vain.

Les Bengals demeurent au dernier rang de leur section.

Ouvrir en mode plein écran Joe Burrow, quart-arrière des Bengals de Cincinnati Photo : Getty Images / Dylan Buell

Anthony Richardson blessé

Le quart-arrière recrue des Colts d’Indianapolis Anthony Richardson était le joueur de la journée avant que sa tête se heurte brusquement contre le sol au deuxième du match face aux Texans de Houston.

Il avait jusque là inscrit 2 touchés au sol en un quart de jeu. Blessé au deuxième quart, il n’est pas revenu dans la rencontre et a été remplacé par Gardner Minshew. Le vétéran a permis aux Colts de préserver leur avance et de l’emporter facilement 31-20.

Jamais dans l’histoire de la NFL deux quarts aussi jeunes, Richardson (21 ans et 4 mois) et C.J. Stroud (21 ans et 11 mois), ne s’étaient affrontés.