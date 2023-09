C’est bien plus qu’un billet pour Paris que l’équipe canadienne féminine de soccer tentera d’aller chercher au cours des prochains jours.

Une série aller-retour contre la Jamaïque, les 22 et 26 septembre, sépare les Rouges d’une participation au tournoi olympique de 2024. Ce seront leurs premiers matchs depuis leur élimination dès la phase de groupe de la Coupe du monde, conclue par une gifle de 4-0 que leur ont infligée les Australiennes à Melbourne.

Il n’est pas acquis que les championnes olympiques auront l’occasion de défendre leur titre. Les Canadiennes ont gagné les neuf matchs qu’elles ont disputés contre les Jamaïcaines, mais celles-ci jugeront assurément qu’elles n’ont jamais eu des ambitions de victoire aussi légitimes.

La Jamaïque est une des nations en progression dans la région CONCACAF. Avec un effectif de plus en plus aguerri, muni notamment de la gardienne de Tottenham Becky Spencer et de l’attaquante de Manchester City Bunny Shaw, elle a atteint le tour éliminatoire pour la première fois dès sa deuxième Coupe du monde, où elle a subi une défaite plus qu’honorable contre la Colombie.

Bref, des deux nations qui visent le dernier billet olympique dans la CONCACAF, la Jamaïque est celle qui a fait la plus belle Coupe du monde.

La Jamaïque a bien fait, on va leur donner le mérite pour ce qu’elles ont réussi à faire, reconnaît l’attaquante Évelyne Viens en entrevue. Personnellement, ça ne me dérange pas qu’elles aient fini en 16es ou peu importe. On veut aller chercher une rédemption pour nous-mêmes et vraiment tourner la page. Ce qu'on a fait à la Coupe du monde, ce n’était pas nous. On n’a pas démontré ce qu'on voulait vraiment démontrer.

Les Canadiennes n’ont pas l’intention de tendre la joue droite, comme l’a souligné la sélectionneuse Bev Priestman lors de son dernier point de presse. Des rencontres ont eu lieu pour dresser le bilan de la situation et s’assurer d’évacuer le méchant pour que le groupe aborde la série contre la Jamaïque dans un état d’esprit conquérant.

Un récent match présaison entre Chelsea et l’AS Roma a permis une rencontre au sommet entre quatre internationales canadiennes : Kadeisha Buchanan, Ashley Lawrence, Jessie Fleming et Viens. Pour l’attaquante québécoise, il n’y a aucun doute que tout le monde a tourné la page .

Quand on a perdu, tout le monde est parti de son côté. C'était quand même gênant, la performance qu’on a faite. On n’en était pas fières. […] La Coupe du monde s'est passée d'une certaine façon. On sait qu'il faut avoir des résultats lors des deux prochains matchs. Les joueuses sont en préparation avec leur club, et je pense qu'on va arriver prêtes.

Je pense que quand on va se revoir en camp, ça va être une énergie où on va se dire : Ok, c'est passé, on l’a vraiment raté, mais là, c'est le temps qu'on remonte. Les Jeux olympiques, oui, il y a une pression d'aller les faire, mais personnellement, j’ai confiance en l'équipe et je sais aussi qu'on est capables d'aller performer.

Priestman, après tout, donne la chance aux joueuses convoquées en Australie de chasser ces mauvais souvenirs. Sophie Schmidt, qui avait déjà annoncé sa retraite internationale, et Allysha Chapman sont les seules participantes au Mondial qui n’affronteront pas la Jamaïque. À l’inverse, Marie-Yasmine Alidou, Sydney Collins, Jade Rose et Bianca St-Georges auront l’occasion de se faire valoir après avoir regardé le Mondial à la maison.

Le résultat est un air connu, mais dont on a commencé à changer quelques notes. Et aucune joueuse de plus de 30 ans qui ne s’appelle pas Christine Sinclair ne fera partie du groupe.

Par ailleurs, avec l’ajout d’Alidou et de St-Georges, ce sont cinq Québécoises qui iront représenter le Canada, une situation que Viens a vécue trois fois dans les 12 derniers mois, après que les partisans eurent passé des années à se demander où étaient les représentantes de la Belle Province.

Gabrielle [Carle] me disait que, quand elle a commencé, il n’y en avait qu’une ou deux, s’est souvenu Viens. C’était, genre, Josée Bélanger et elle. Je pense que ça fait un petit bout qu’on n’a pas été autant représentées.

La meilleure fenêtre demeure les tournois internationaux comme celui des JO. Les prochains jours feront foi de tout.