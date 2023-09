Le retour de Romell Quioto ne suffit pas au CF Montréal

Le duel entre le CF Montréal et le Fire de Chicago, samedi soir, au stade Saputo, était d’une grande importance pour la suite de la saison. Trois points séparaient les deux équipes au classement avant la rencontre.

Le scénario du match a toutefois eu des airs de déjà-vu pour le CFM à domicile dernièrement : l’équipe contrôle le jeu, se crée de nombreuses occasions, sans toutefois parvenir à les concrétiser.

Résultat : malgré une domination, le CFM doit se contenter d’un match nul de 0-0, et ce, malgré le retour de son meilleur buteur de la saison 2022, Romell Quioto.

Le Hondurien était en uniforme pour la première fois depuis le 13 mai dernier (blessure à une cuisse), mais il n’était pas de la formation partante. Quioto a fait son entrée à la 77e minute, sous les applaudissements bruyants de la foule.

Publicité

Aussitôt, il a été désigné pour exécuter un coup franc, mais sa frappe n’a pas franchi le mur défensif.

À la recherche du but qui ferait la différence, le CFM a augmenté la pression dans les derniers instants de la rencontre.

Les Montréalais y ont cru à la 89e minute lorsque Chinonso Offor a redirigé le ballon de la tête, mais le gardien du Fire, Chris Brady, déjà au sol, l'a stoppé sur la ligne des buts.

Dans les arrêts de jeu, Bryce Duke s’est retrouvé avec un filet ouvert. La foule du stade Saputo s’est aussitôt levée, criant victoire, mais encore une fois Brady a réalisé un petit miracle, redirigeant la frappe hors du cadre.

Brady a remis ça à la 93e minute. Ariel Lassiter a hérité du ballon, seul devant le gardien du Fire, et ce dernier a étiré les bras pour frustrer l’attaquant du CFM.

Sans oublier, en première mi-temps, la tête de George Campbell, sur un coup de pied de coin de Mathieu Choinière bien exécuté, qui a abouti sur la barre transversale. Au banc, Hernan Losada n’arrivait pas à y croire.

Avec ce match nul, le CF Montréal rate une occasion de distancer un peu plus Chicago au classement. Malgré tout, l’entraîneur-chef Hernan Losada avait un discours positif après la rencontre.

Ouvrir en mode plein écran L'entraîneur du CF Montréal, Hernán Losada Photo : Reuters / Eric Bolte

Ce n’est pas frustrant. Ça fait du bien parce que dans le football, le plus difficile c’est de créer des occasions, a expliqué Losada, plusieurs minutes après le sifflet final. Il n’y avait qu’une seule équipe sur le terrain. La finition a manqué, mais je suis très heureux de la performance de notre équipe.

Publicité

Losada a particulièrement apprécié l’effort fourni par ses joueurs dans les dernières minutes.

On n’était pas satisfait avec un seul point. On a essayé d’aller chercher les trois points en mettant la pression, mais le but n’est pas venu.

De son côté, le gardien Jonathan Sirois n’était pleinement satisfait du dénouement, malgré le fait qu’il ait établi un record d’équipe avec un 11e jeu blanc en MLS cette saison.

C’est un match où les trois points étaient très prenables. On sort d’ici malheureusement avec un seul point, a reconnu le gardien du CFM. Ça laisse un goût amer.

En ce moment, je suis déçu, mais quand j’ai vu ma famille et mes amis après le match, j’ai réalisé l’exploit qui a été accompli. Je le répète, oui ce record on me le donne, c’est spécial d’avoir mon nom aux côtés de cette marque, mais c’est un exploit collectif.

Un retour prudent pour Quioto

Au sujet de Romell Quioto, l’entraîneur-chef a justifié sa faible utilisation par la prudence, rappelant que son attaquant n’avait pas joué depuis quatre mois.

(Aujourd’hui), c’était un maximum de 15 minutes de jeu pour lui. Mercredi (contre Cincinnati), ce sera probablement 25 minutes, on verra. On se sera très prudents avec lui, ça fait longtemps qu’il n’a pas joué.

Quioto a eu droit à une ovation bien sentie de la foule du stade Saputo. Dès son entrée, il a été désigné pour prendre un coup franc, tout juste à l’extérieur de la surface de réparation, sans succès.

J’ai vu ça comme un scénario de film, a raconté Sirois au sujet de l’entrée de Quioto à la 77e minute. On fait entrer Romell pour un coup franc, la foule est en délire, j’étais très excité. J’étais certain qu’il allait marquer. Je suis juste content de le revoir sur le terrain. C’est un joueur important pour nous.

Ce match nul entre Montréal et Chicago, combiné au match nul entre Charlotte et DC United, fait en sorte qu’il n’y a pas de changement pour les positions 8 à 11 au classement dans l’Association de l’Est. Montréal occupe toujours le 8e rang. Les neuf premières équipes au classement se qualifient pour les éliminatoires.

Le CFM sautera à nouveau sur la pelouse du stade Saputo, mercredi soir, alors que le FC Cincinnati, la meilleure équipe de la MLS, sera en ville.