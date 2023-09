L’art de préparer un repêchage en six jours

Le jeu auquel se prête Katia Heydra semble relever de l’imaginaire.

À peine 48 heures avant d’être contactée par Radio-Canada Sports, jeudi, on lui a confié le mandat d’être dépisteuse de l’équipe new-yorkaise de la nouvelle LPHF et de préparer leur repêchage qui se tiendra lundi, six jours après ladite embauche. Un repêchage qui servira à déterminer la composition de plus de 80% de la formation.

J’ai jasé deux heures avec Pascal Daoust, [le directeur général], cette semaine, raconte l’ancienne entraîneuse adjointe de la Force de Montréal (PHF). Cela s’est fait vraiment vite, nous sommes en processus accéléré. Le repêchage est lundi et il y a des joueuses à contacter, des agents à contacter, de la vidéo à regarder... Nous avons beaucoup de travail et nous aurions probablement eu besoin de plus de temps pour nous préparer, mais nous aimons le défi de plus.

Ouvrir en mode plein écran Katia Heydra était entraîneuse adjointe de la Force de Montréal dans la PHF en 2022-23 Photo : Courtoisie / Force de Montréal

Dans les studios de CBC/Radio-Canada à Toronto, lundi, chacune des six formations de la LPHF parlera à tour de rôle afin de choisir 15 joueuses. Chaque cuvée se joindra à un groupe de trois hockeyeuses que les équipes pouvaient mettre sous contrat avant l’encan.

Pendant que les ligues professionnelles masculines en Amérique du Nord misent sur l’artillerie lourde pendant plus d’une saison afin de préparer leur repêchage, duquel une poignée de joueurs seulement deviendront réguliers, les membres du personnel des équipes de la LPHF , peu nombreux jusqu’à maintenant, se battent contre les ressources et le temps afin de présenter le meilleur groupe possible sur la glace en janvier prochain.

C’est un ‘’trip’’. Nous n’arrêtons pas de nous le dire. C’est fou, ce que nous vivons, soutient Heydra. Il y a une certaine peur et un stress de savoir si nous allons faire les bons choix, mais c’est une occasion que nous n’aurons plus la chance de vivre sous cette forme.

Le repêchage de la LPHF sera présenté en direct sur la page YouTube (Nouvelle fenêtre) (Nouvelle fenêtre) et le site de Radio-Canada Sports, avec Alexandre Coupal, Jean St-Onge et Christine Roger.

Et comment faire les bons choix avec si peu de préparation?

Au-delà du travail effectué dans les derniers jours, Heydra et ses collègues de l’équipe new-yorkaise se fient sur leurs connaissances antérieures des joueuses admissibles. 98 des 268 qui pourraient être choisies lundi ont évolué dans la PHF la saison dernière, lorsque la dépisteuse québécoise était derrière le banc de la Force. Quelques autres l’ont affrontée dans la défunte Ligue canadienne de hockey féminin (CWHL), lorsqu’elle portait les couleurs des Canadiennes de Montréal de 2015 à 2019.

La tâche d’évaluation ne se veut pas simple pour autant. Les équipes de dépisteurs ont pratiquement dû commencer d’une page blanche leur rapport sur les 22 joueuses admissibles à l’encan ayant passé la dernière année dans les circuits européens. D’autres n’ont tout simplement pas joué de matchs compétitifs en 2022-2023.

Du côté de la Grosse Pomme, on cherche à entourer dignement le noyau de l’équipe, présentement composé des attaquantes américaines Alex Carpenter et Abby Roque, puis de la défenseuse canadienne Micah Zandee-Hart.

Publicité

Ces trois joueuses reflètent l’identité que nous cherchons, explique Katia Heydra. Abby est intense, agressive et peut contrôler le jeu. Alex, pour avoir joué contre elle, je sais qu’elle est excellente des deux côtés de la patinoire et qu’elle est une leader. Même chose pour Micah. Ce sont elles, le noyau. Nous allons essayer de construire autour d’elles, avec des joueuses complémentaires avec qui elles pourraient avoir une bonne complicité.

New York détient le 4e choix au total de ce repêchage utilisant la formule du serpentin. L’équipe parlera quatrième lors des tours pairs, puis troisième lors des tours impairs.

L’encan de lundi sera l’avènement d’un projet de ligue mis sur pied rapidement, mais dont les fondements impressionnent Heydra.

Nous vivons quelque chose d’exceptionnel et je vais applaudir la ligue. Nous ne savions pas trop ce qui allait se produire lors du rachat de la PHF, mais arriver avec un concept professionnel comme celui-là, c’est très bien. Ça se compare aux ligues professionnelles masculines. Ça donne une crédibilité à la ligue et nous nous en allons donc dans la bonne direction avec le hockey féminin , a-t-elle conclu.