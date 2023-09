BUFFALO - Le hockey, la Ligue nationale, la gloire, l’argent, un corps d’athlète, Sidney Crosby à ses côtés : vu de l’extérieur, Samuel Poulin avait tout pour être heureux à l’automne 2022. Sauf qu’il ne l’était pas. Du tout.

Et en décembre, quelques semaines après avoir fait ses débuts avec le grand club, Poulin a tout arrêté. Il disait avoir besoin d’une pause, de prendre soin de lui. Ron Hextall, alors DG à Pittsburgh, évoquait des raisons personnelles. Après avoir disparu de la circulation, il a émergé sur Instagram, trois mois plus tard, où il a admis qu’il s’agissait d’enjeux de santé mentale.

Avant de revenir, il a pris contact avec ses coéquipiers et les a rejoints en toute fin d’année pour disputer deux matchs avec les Penguins de Wilkes-Barre Scranton dans la Ligue américaine.

C’est arrivé vraiment soudainement et mes coéquipiers n’étaient pas au courant. Ils ne m’ont pas vu pendant quatre mois. Ensuite, je les ai textés en mars, avril pour leur dire que je revenais dans une semaine. Quand je suis arrivé, je leur ai expliqué de A à Z ce qui s’était passé, la situation, ce que j’avais travaillé à la maison. Ça me tenait à cœur de le faire. Mes coéquipiers veulent mon bien et je veux le leur. Ils devaient s’inquiéter, donc je voulais le clarifier , a expliqué Poulin présent au camp des recrues à Buffalo.

Le Québécois a accepté de revenir sur cet épisode vendredi, sans toutefois trop entrer dans les détails.

Il a assuré qu’il le fera à un meilleur moment , mais qu’il en a pour l’instant, beaucoup à gérer avec le camp .

Avec seulement deux matchs disputés dans les neuf derniers mois, c’est du stress de plus .

En gros, le jeune homme, secoué par une tempête interne dont on ne peut soupçonner l’intensité, n’avait simplement plus la tête au hockey. On comprend que combattre ses démons occupait tout son esprit et que le petit garçon qui avait juste un sourire dans la face tous les jours quand j’avais un bâton dans les mains à quatre, cinq ans avait disparu il y a bien longtemps.

Il en a parlé avec ses parents. Son père, l’ancien des Whalers Patrick Poulin, un dur au mal, s’est montré compréhensif, a affirmé son fils.

Il m’en parlait. Il me disait : "Dans mon temps c’était dis rien, ferme ta bouche, tu rentres à la job" , a raconté le jeune homme de 22 ans.

Les temps ont changé, a constaté Samuel Poulin, heureusement, a-t-il ajouté, bien que rien ne soit parfait et que le travail n’est pas terminé.

N’empêche, il s’est dit heureux de voir le sujet devenir de moins en moins tabou.

Heureux de voir que Kyle Dubas et Jason Spezza, ses nouveaux patrons avec l’organisation de la Pennsylvanie, l’ait contacté pour lui dire qu’ils comprenaient, que des employés de Dubas à Toronto d’où il arrivait traversait le même désert et qu’il lui laisserait le temps de se remettre sur pied.

C’est merveilleux qu’on soit rendus là en 2023 , a laissé tomber Poulin, comme dans un soupir de soulagement.

Son cas n’est pas sans rappeler celui de Jonathan Drouin qui avait quitté le Canadien en avril 2021 en raison de troubles anxieux causés, entre autres, par de l’insomnie. Drouin s’en était ouvert quelques mois plus tard et est devenu un peu malgré lui l’une des voix fortes sur la question dans ce monde souvent par trop conservateur du hockey professionnel.

Poulin a pensé lui en glisser un mot. Après tout, les deux se croisaient dans leur ligue estivale à Montréal. Ils s’entraînaient ensemble.

Ça n’a juste pas adonné , a-t-il expliqué.

L’avenir

Aujourd’hui, c’est le jour et la nuit , a affirmé l’ancien choix de premier tour des Penguins en 2019.

J’ai appris à me connaître, j’écoute mon corps plus qu’avant, ça aide n’importe qui qui fait ça. Je suis content d’avoir pris ce temps de repos. Au début, je ne le voyais pas de même, mais avec le recul, je vois que ça a porté fruit et j’en ressors grandi.

La suite des choses importe peu pour le solide gaillard de 6 pi 1 po (1,85 m) et 208 lb (94 kg) : ECHL, LAH, LNH, peu lui chaut. Il ira dans la direction qu’on lui indiquera.

Il parle maintenant de plaisir avant la performance. L’une se produit souvent comme une conséquence de l’autre d’ailleurs.

Il sait bien qu’il aura du temps à rattraper. Le fait qu’il soit au camp des recrues à 22 ans après 93 matchs dans la Ligue américaine et 3 dans la Ligue nationale ne laisse planer aucun doute : il faudra mettre l’effort pour revenir au plus haut niveau.

Encore une fois, tout cela n’a que peu d’importance. Il vaudra toujours mieux jouer la tête libre, même à la patinoire de quartier, qu’avec le poids du monde sur ses épaules dans la meilleure ligue du monde.

De la façon que je vois ça, c’est un processus continu , a fait valoir Poulin.

J’aurai des journées plus dures. C’est d’apprendre de ces mauvaises journées pour ne pas passer par les mêmes embuches. Toi aussi, tu as de mauvaises journées. On en a tous. C’est juste d’apprendre de ça. Souvent, les gens essaient de repousser le plus possible leurs émotions. Ce n’est pas comme ça que ça va s’améliorer. C’est seulement en fonçant vers le problème que ça va aller mieux.

Foi d’un gars qui a frappé le mur tête première.