Transporté par ses seconds violons tout au long de la semaine, le Canada a réussi à obtenir son billet pour les quarts de finale de la Coupe Davis, samedi.

Alexis Galarneau, 200e joueur à l’ATP, a surpris Alejandro Tabilo (124e) 6-3 7-6 (7/5) lors du premier duel de la journée entre les Canadiens et les Chiliens à Bologne. C’était tout ce dont les représentants de l’unifolié avaient besoin afin de confirmer leur présence à Malaga, en novembre.

Ils devaient confirmer leur place parmi les deux premiers du groupe A, complété par les Italiens et les Suédois. Ces derniers sont mathématiquement éliminés et les deux autres aspirent toujours au siège restant.

« Je suis content d’avoir livré un bon spectacle et gardé en vie les espoirs de l’Italie, a souligné Galarneau en entrevue sur le terrain après sa victoire. Ils nous ont bien accueilli dans les derniers jours. De notre côté, nous sommes qualifiés pour Malaga et ce sera une autre belle semaine. »

Le Canada est champion en titre de la compétition internationale, mais contrairement à l’an dernier, il n’a pu miser cette semaine sur Félix Auger-Aliassime, qui a décliné l’invitation de Tennis Canada, ni sur Denis Shapovalov, blessé. Shapovalov a toutefois accompagné ses coéquipiers en Italie.

Sans complexe devant Tabilo

Trois jours après sa victoire surprise contre l’Italien Lorenzo Sonego, 38e raquette à l’ATP, Galarneau a de nouveau offert une bonne prestation contre Tabilo. Le Lavallois a brisé son adversaire sur ses deux derniers jeux au service en première manche afin de remporter l’acte.

Il a ensuite été bousculé en seconde manche. En retard 4-5, Galarneau a sauvé trois balles de manche. Il a ensuite eu le dessus au bris d’égalité.

Les gars sont fiers de jouer pour le Canada, a-t-il indiqué. Nous ne sommes pas nombreux dans l’équipe, donc lorsque nous nous réunissons une semaine, des choses spéciales peuvent se produire. C’est le cas cette semaine.

Galarneau sera de retour en action plus tard samedi en double, en compagnie de Vasek Pospisil. Ils affronteront le duo composé de Tabilo et de Tomas Barrios Vera pour clore la phase de groupes. Ce duel sera précédé d’une rencontre entre Gabriel Diallo et Nicolas Jarry.

