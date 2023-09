Lance Stroll détruit son auto à Singapour en qualification

Lance Stroll est sorti indemne, samedi, d'une violente sortie de piste pendant la première portion de la séance de qualification du Grand Prix de Singapour.

Stroll était dans son dernier tour lancé à la fin de Q1. Il se savait en danger d'être éliminé, et était donc à la limite des possibilités d'adhérence de son Aston Martin.

Dans le dernier virage, il a perdu le contrôle de l'AMR23 et a frappé violemment le muret de protection. L'impact a détruit la voiture et a arraché une roue qui a fini sa course de l'autre côté de la piste.

1:22 Lance Stroll (Aston Martin) a pu sortir de son véhicule par lui-même après l'accident. Photo : Getty Images / Mark Thompson

Le Québécois a confirmé par radio qu'il allait bien, et après plusieurs minutes, s'est extrait lentement de l'épave pour monter dans la voiture médicale.

La direction de course a sorti le drapeau rouge, et la séance a été interrompue le temps de tout nettoyer.

Plus de détails à venir.