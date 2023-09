La WTA de retour en Chine, malgré l’affaire Peng Shuai

C'est l'aboutissement d'une volte-face. La WTA retourne en Chine ce lundi, 21 mois après avoir pourtant annoncé avec fracas la « suspension » des tournois chinois pour défendre Peng Shuai.

Le tournoi WTA de Canton, métropole du sud de la Chine, sera le premier depuis la pandémie planétaire. Aucune joueuse du top 20 n'est inscrite à ce tournoi qui est prévu du 18 au 23 septembre.

La WTA avait annoncé la suspension de ses tournois en Chine en décembre 2021 et avait exigé de Pékin des garanties sur le sort de la Chinoise Peng Shuai, qui avait accusé un ancien dirigeant de l'avoir forcée d'avoir eu des rapports sexuels.

C'est plus important que les affaires , avait insisté Steve Simon, le président de la WTA, se disant prêt à sacrifier les énormes intérêts économiques liés au marché chinois.

«Où est Peng Shuai ?» inscrit sur un t-shirt pendant les Internationaux d'Australie de 2022

Mais en avril 2023, la WTA a annoncé la reprise des tournois, malgré le fait, dit-elle, qu'il n'y ait eu aucun signe de changement dans l'affaire Peng Shuai.

C'est une capitulation totale , affirme l'analyste sportif Mark Dreyer, basé en Chine.

C'était évident pour quiconque connaît la Chine qu'elle n'allait pas mener une enquête libre et impartiale sur les allégations d'agression sexuelle , explique-t-il à l'AFP.

La suspension était de tout façon très symbolique, les tournois étant à l'époque... déjà suspendus en Chine en raison des mesures sanitaires contre la Covid. Les compétitions internationales n'y ont véritablement repris qu'en 2023.

Dans un long message publié sur Internet en novembre 2021, Peng Shuai, ancienne no 1 au classement mondial en double désormais âgée de 37 ans, racontait sa relation sentimentale contrariée avec un ancien Premier ministre chinois, Zhang Gaoli, de 39 ans son aîné et marié.

Elle indiquait dans une phrase s'être sentie forcée , un jour, d'accepter un rapport sexuel.

La joueuse avait affirmé plus tard que le terme d'agression sexuelle utilisé par la WTA pour décrire l'affaire avait été incorrect et que tout allait bien .

Une photo de Peng Shuai avait fait surface en novembre 2021, publiée par un compte Twitter affilié aux médias d'État chinois.

L'ancienne joueuse de double a ensuite disparu pendant plusieurs semaines ce qui avait suscité à l'époque l'inquiétude dans les milieux du tennis.

À quelques mois des Jeux olympiques d'hiver de 2022, l'affaire Peng Shuai avait mis le CIO dans une position très inconfortable. Thomas Bach avait alors tenté de calmer la polémique en participant à une vidéo conférence avec la joueuse. Mais sans convaincre.

Thomas Bach (de dos) en discussion avec la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai, en novembre 2021, dans une photo diffusée par le Comité international olympique.

Le pouvoir de l'argent

Le choix de retourner en Chine est économique , affirme à l'AFP Lionel Maltese, organisateur du tournoi ATP de Marseille et ancien membre du comité exécutif de la fédération française de tennis (FFT).

Les revenus générés en Chine impactent fortement le financement et les revenus de l'ensemble des joueuses car les tournois ont des bourses et des garanties importantes et la WTA reverse la valeur ajoutée générée aux joueuses , résume-t-il.

La Chine est donc quasi incontournable pour la WTA, étant donné la qualité des infrastructures et des investissements locaux, des droits télévisés et de la commandite.

Avant la pandémie planétaire, la WTA y organisait 10 tournois chaque année (sur plus de 60), dotés au total de 30 millions de dollars américains.

La Chine est d'autant plus importante pour la WTA que cinq Chinoises figurent dans le top 100 mondial, notamment Zheng Qinwen (22e), âgée de 20 ans, récente quart-de-finaliste à Flushing Meadows, ou Wang Xinyu, 21 ans et titrée en double dames cette année aux Internationaux de France à Paris.

Des bonnes performances qui stimulent l'engouement pour le tennis en Chine et donc le potentiel économique du marché.

Au tournoi WTA de Canton, les têtes d'affiche seront la Polonaise Magda Linette (24e au classement mondial) et la Roumaine Sorana Cirstea (26e). Les joueuses évoqueront-elles l'affaire Peng Shuai?

Il n'y a pas de leadership chez les joueuses et les joueurs sur les questions éthiques , affirme Lionel Maltese.

La Française Alizé Cornet (99e au classement mondial) a toutefois annoncé cette semaine qu'elle ne participerait pas aux tournois en Chine afin d'être fidèle à ses convictions .

Peng Shuai, aujourd'hui retraitée, pourrait venir faire un tour à Canton.

Depuis l'éclatement de l'affaire, elle est apparue, de façon visiblement orchestrée, lors d'autres compétitions sportives, notamment lors des JO de 2022, en Chine.