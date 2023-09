La glissade des Alouettes se poursuit contre les Argonauts

Une interception tard dans la rencontre est venue couler les Alouettes, qui ont perdu 23-20 devant les Argonauts de Toronto, vendredi à Montréal. C'est une quatrième défaite d'affilée pour la formation montréalaise.

C'est un placement de 38 verges de Boris Bede qui est venu sceller l'issue de cette rencontre, avec 21 secondes à faire.

Ce placement a été rendu possible grâce à Adarius Pickett, qui est venu hanter ses ex-coéquipiers quelques instants plus tôt. Le secondeur est venu bousculer Cody Fajardo alors que les Alouettes (6-7) étaient bien placés pour prendre les devants tard dans la rencontre. La passe de Fajardo s'en est retrouvée grandement affectée et a manqué de force, se retrouvant les mains de Jamal Peters.

Peters a ramené le ballon à la ligne de 50 des Oiseaux. Deux jeux plus tard, Bede est venu confirmer la victoire des Argos (11-1), qui s'assurent ainsi du premier rang de la Division est.

Damonte Coxie avait permis aux visiteurs de faire 20-20 avec une peu moins de deux minutes à faire sur une passe de 41 verges de Chad Kelly. La séquence offensive des Argos a duré 13 secondes sur 66 verges. A.J. Ouellette a marqué l'autre touché des Argonauts sur une course de trois verges.

Bede a aussi inscrit des placements de 47 et 16 verges.

Malgré tout, les Alouettes ont eu l'occasion de niveler la marque avec cinq secondes à faire, mais la tentative de placement de 45 verges de David Côté a été bloquée par la défense des Argos. Côté avait aussi raté la cible sur 54 verges, après des réussites sur 33 et 16 verges.

Caleb Evans, sur une faufilade d'une verge, et Tyson Philpot avaient inscrit les touchés des Alouettes.