Les espoirs du Canadien s’inclinent à leur première sortie à Buffalo

On dit que l'on a qu'une occasion de faire une première impression. Encore faut-il suffisamment faire bien ou mal pour laisser une impression.

La plupart des espoirs du Canadien de Montréal ont connu un match discret en ouverture de leur parcours au tournoi des recrues, à Buffalo. Les espoirs des Sabres l'ont emporté 6-3, au LECOM Harborcenter, vendredi soir.

Le premier choix du Canadien lors du dernier repêchage David Reinbacher commençait son aventure dans l'uniforme montréalais aux côtés de William Trudeau.

Reinbacher a été sélectionné au 5e rang lors de l'encan de la LNH, en juin à Nashville. Il a eu l'occasion de se dégourdir les jambes avec son club suisse à Kloten au cours des dernières semaines, et il a déjà eu un avant-goût de ce qui l'attend en participant au camp de développement du Canadien en juillet.

Il a été plutôt invisible, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose pour un défenseur. Il a néanmoins fait preuve d'aplomb lors de quelques batailles le long des rampes et en relance.

Le gardien Jakub Dobes est celui qui a connu le plus de moments forts pour le Canadien. Malgré les six buts accordés, il a réussi de nombreux arrêts spectaculaires, frustrant notamment Jiri Kulich à quelques reprises.

Dobes a réalisé 22 arrêts. Xavier Simoneau, Miguel Tourigny et Joshua Roy ont touché la cible.

Pour les Sabres, Matt Savoie a marqué deux fois, tandis que Mats Lindgren, Isak Rosen, Tyson Kozak et Kulich ont aussi fait mouche.

Un autre premier choix du Canadien disputait un premier match dans l'uniforme tricolore : Logan Mailloux.

Le 31e choix de l'encan 2021 a connu une soirée difficile. Il était sur la patinoire lors des trois premiers buts des Sabres et a parfois semblé manquer d'énergie.

Le Tricolore jouera à nouveau samedi après-midi contre les Bruins de Boston, puis lundi après-midi face aux Sénateurs d'Ottawa.

Le défenseur Jayden Struble a été retenu temporairement à Montréal et n'a pas participé à la séance d'entraînement matinale, vendredi. Il devait toutefois arriver à Buffalo plus tard dans la journée et être disponible pour les deux matchs suivants.

