Les judokas Christa Deguchi et Julien Frascadore en or à Calgary

Christa Deguchi (-57 kg) et Julien Frascadore (-66 kg) ont gagné l'or dans leur catégorie respective aux Championnats panaméricains, disputés à Calgary en Alberta.

Christa Deguchi, no 1 au monde dans sa catégorie des moins de 57 kg, s'est imposée par ippon en finale face à la Brésilienne Rafaela Silva, no 4 au monde et médaillée d'or olympique à Rio, alors qu'il restait 30 secondes au combat.

En demi-finale, Deguchi a battu l'Américaine Mariah Holguin, 33e au classement de la fédération internationale, aussi par ippon, à 7 secondes de la fin du combat.

Rafaela Silva Photo : Getty Images / Kiyoshi Ota

De son côté, Silva a réussi à se défaire de l'Ontarienne Jessica Klimkait, par ippon à 2:52 du temps réglementaire. Klimkait a ensuite gagné l'une des deux médailles de bronze.

La finale contre Silva était un gros test pour Deguchi, championne du monde en titre (en mai), qui revient à la compétition après s'être blessée aux côtes à Budapest en août, à son premier combat du tournoi Masters. Klimkait avait remporté le tournoi.

Arthur Margelidon Photo : Thomas Taylor/Judo Canada

Chez les hommes, le Québécois Julien Frascadore a défait le Cubain Orlando Polanco en finale chez les moins de 66 kg, alors qu'Arthur Margelidon, no 10 au classement mondial chez les moins de 73 kg, s'est incliné devant le Brésilien Daniel Cargnin, no 7 au monde, dans le duel pour l'or.