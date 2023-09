Les judokas Christa Deguchi et Julien Frascadore en or à Calgary

Christa Deguchi (-57 kg) et Julien Frascadore (-66 kg) ont gagné l'or dans leur catégorie respective aux Championnats panaméricains, disputés à Calgary en Alberta.

Christa Deguchi, no 1 au monde dans sa catégorie des moins de 57 kg, s'est imposée par ippon en finale face à la Brésilienne Rafaela Silva, no 4 au monde et médaillée d'or olympique à Rio, alors qu'il restait 30 secondes au combat.

J’étais vraiment sur mes gardes avant le dernier combat ! Je n’étais pas à 100 %, surtout à ce point de la compétition, tandis que mon adversaire affichait une très bonne forme, a expliqué Deguchi, dont le père est Canadien, de Winnipeg. Au bout du compte, j’ai suivi mon plan de match et j’ai pu marquer dans la dernière minute.

Visiblement exténuée après sa finale, la judoka canadienne s’est dite satisfaite de son judo dans les circonstances.

Il y a à peine dix jours, je ne savais pas si j’allais pouvoir participer, alors le résultat est positif ! Je voulais vraiment me battre ici, chez moi, et je suis très contente d'avoir gagné, a-t-elle poursuivi. Ce n’était pas parfait, mais j’ai pu montrer aux plus jeunes que c’est possible au Canada d’atteindre ce niveau, de pouvoir gagner des médailles au niveau international.

Christa Deguchi s’accordera une période de repos avant de reprendre la compétition le mois prochain.

En demi-finale, Deguchi avait battu l'Américaine Mariah Holguin, 33e au classement de la fédération internationale, aussi par ippon, à 7 secondes de la fin du combat.

De son côté, Silva avait réussi à se défaire de l'Ontarienne Jessica Klimkait, par ippon à 2:52 du temps réglementaire. Klimkait a ensuite gagné l'une des deux médailles de bronze.

La finale contre Silva était un gros test pour Deguchi, championne du monde en titre (en mai), qui revient à la compétition après s'être blessée aux côtes à Budapest en août, à son premier combat du tournoi Masters. Klimkait avait remporté le tournoi.

Chez les hommes, Julien Frascadore a défait le Cubain Orlando Polanco en finale chez les moins de 66 kg.

Victorieux à ses trois premiers combats du jour, le Québécois a dû travailler dur pour remporter le premier titre panaméricain de sa carrière.

Frascadore a misé en finale sur la patience pour arriver à ses fins. Malgré plusieurs attaques infructueuses, il a conservé sa stratégie au-delà des quatre minutes de temps réglementaire et il l’a finalement emporté en prolongation (golden score), lorsque son rival a reçu un troisième shido (carton jaune) ce qui a mis fin au combat.

Un gros combat, a admis Frascadore. On se connait bien et on est habitués de se battre ensemble, alors je savais que ça pouvait être assez long. Par contre, je savais aussi que ce serait à mon avantage, parce j’avais confiance en ma condition physique. À la fin, c’est ce qui a fait la différence et je suis vraiment fier du résultat.

Cette performance sera bénéfique pour son processus de qualification olympique vers les Jeux de Paris 2024.

Je suis arrivé ici avec beaucoup de confiance, a-t-il précisé. Je savais que j’avais de très bonnes chances de l’emporter et je ressors encore plus confiant. Ma préparation a été excellente, je suis au sommet de ma forme et je constate beaucoup de positif des derniers mois. C’est vraiment de bon augure pour la suite.

Enfin, Arthur Margelidon, no 10 au classement mondial chez les moins de 73 kg, s'est incliné par ippon devant le Brésilien Daniel Cargnin, no 7 au monde, dans le duel pour l'or.

Plus tôt dans la journée, Margelidon avait défait coup sur coup l’Argentin Matteo Etchechury et le Cubain Magdiel Estrada, tombeur de son coéquipier Antoine Bouchard lors des quarts de finale.

Bouchard a poursuivi sa route au repêchage jusqu’à l’un des deux combats pour le bronze. Il a finalement pris le cinquième rang de la catégorie au terme d’un long duel qui est allé en faveur du Mexicain Gilberto Cardoso.