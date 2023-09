La LPHF confirme l’embauche de Cheverie et dévoile l’identité des autres entraîneurs

La nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) a dévoilé l'identité des six premiers entraîneurs-chefs du circuit, confirmant su même coup l'embauche de Kori Cheverie à la tête de l'équipe montréalaise, tel que révélé par Radio-Canada mercredi.

Je suis honorée de me joindre à l'équipe de Montréal dans la LPHF à titre d'entraîneuse-chef. La création de la ligue est un important point tournant pour le hockey féminin et j'ai hâte de contribuer à la tradition d'excellence du hockey montréalais , a souligné la Néo-Écossaise de 36 ans, par voie de communiqué.

Kori Cheverie arrive à Montréal avec une feuille de route bien remplie et parsemée de succès, dont les principaux faits saillants sont les conquêtes de l'or olympique à Pékin ainsi qu'aux Championnats du monde de 2021 et 2022, à titre d'adjointe avec l'équipe canadienne.

C'est une pionnière, une bonne personne et une excellente entraîneuse, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? , a pour sa part souligné la directrice générale de la formation, Danièle Sauvageau.

Les autres postes en sol canadien ont été comblés par Carla McLeod à Ottawa et Troy Ryan à Toronto. Courtney Kessel dirigera Boston, Charlie Burggraf sera derrière le banc au Minnesota et Howie Draper aura les mêmes responsabilités à New York.

En tant que ligue, nous avons la chance d’entamer notre saison inaugurale avec un groupe distingué d’entraîneurs-chefs qui ont fait preuve de leadership et d’engagement envers le développement des joueuses à tous les niveaux du hockey féminin , a déclaré Jayna Hefford, vice-présidente principale des opérations hockey de la LPHF, par voie de communiqué.

Ouvrir en mode plein écran Les portraits dans l'ordre de Howie Draper, Kori Cheverie, Charlie Burggraf, Courtney Kessel, Troy Ryan et Carla MacLeod. Photo : Radio-Canada

Je tiens à remercier nos directeurs généraux pour leurs efforts visant à identifier des candidats hautement qualifiés, respectés et motivés pour aider nos athlètes à atteindre leur plein potentiel dans la PWHL , a ajouté Mme Hefford.

La prochaine étape pour le jeune circuit professionnel féminin sera le repêchage, le 18 septembre, lors duquel chaque franchise sélectionnera 15 joueuses pour compléter son effectif.

Le repêchage sera présenté en direct par Radio-Canada Sports à compter de 13h.

Plus de détails à venir