BUFFALO - Pour l’un, l’attente aura été de deux ans. Pour l’autre, les choses se sont précipitées. Logan Mailloux et David Reinbacher enfileront pour la première fois l’uniforme tricolore dans un match vendredi soir à Buffalo sous les feux de la rampe.

Reinbacher a été jumelé au défenseur d’expérience William Trudeau au sein du premier duo défensif tandis que Mailloux aura comme partenaire Christopher Ortiz.

Peu importe les combinaisons et la hiérarchie dans la formation, l’important, a dit l’entraîneur Jean-François Houle, c’est de donner la chance à tout le monde . Entendre par là que personne ne passera 26 minutes sur la patinoire.

Ceux qui auront la chance de jouer en avantage numérique, comme ce sera le cas pour Trudeau, Mailloux et Reinbacher, seront probablement tenus à l’écart du désavantage numérique.

Houle entend laisser libre cours à la créativité de ses hommes dans ce tournoi. Peu de structure, pas de directives complexes, plutôt du plaisir et de la liberté.

N’empêche que les trois choix de premier tour du Canadien réunis à Buffalo (Mailloux, Reinbacher et Filip Mesar) se doivent de laisser une bonne impression, de ressortir avec une compétition plus abordable disons.

Cela vaut aussi, surtout même, pour Emil Heineman.

Ils peuvent tous être bons sur papier. Maintenant, c’est à eux de faire le travail , a lancé l’entraîneur du Rocket de Laval.

Le défi sera intéressant face aux espoirs des Sabres, vendredi, dont la qualité n’a d’égal que la quantité et qui semblent surgir d’un inépuisable puits. Cette année encore, les petits Sabres comptent sur cinq choix de premier tour et non les moindres. De Zach Benson à Matthew Savoie, Jiri Kulich, Isak Rosen, tous des attaquants, ou le nouveau venu Ryan Johnson, le talent abonde.

La confrontation avec les jeunes défenseurs du CH promet. Et si on peut s’attendre à une certaine indulgence envers les premiers pas à ce niveau de Reinbacher ou de Mailloux, les attentes ont changé avec Heineman.

L’attaquant suédois avait épaté la galerie dans ce tournoi l’an dernier et avait poursuivi sur sa lancée au camp d’entraînement du Tricolore. Au terme de sa saison en Suède, Heineman a rejoint le Rocket en fin de saison et avait eu un impact immédiat en récoltant 7 buts en 11 matchs.

Je suis habitué aux dimensions de la patinoire maintenant. Ç’a été pratique ce mois et demi à Laval l’an passé. J’ai appris beaucoup sur la façon de jouer. Il y a beaucoup plus de jeux le long des rampes ici, surtout en avantage numérique. Je sais ce que c’est maintenant, mais c’est un jeu différent c’est certain , a expliqué le jeune Heineman après un léger entraînement matinal au LECOM Harborcenter.

C'est une occasion parfaite pour me mettre en marche. Je veux agir comme meneur cette année (...) Je vise [la Ligue nationale].

L’ailier de 6 pi 2 po (1,88 m) et 202 lb (92 kg) selon les plus récentes données fournies par le Canadien est l’un des seuls, sinon le seul joueur à avoir une petite chance de créer une surprise en septembre et, qui sait, peut-être s’accrocher à la LNH advenant des conditions favorables.

Pour cela, il devra ressortir , a laissé tomber Houle.

On a vu dans les séries à Laval qu’il a une belle progression jusqu’à date. Il est capable d’en montrer encore plus. Il a un bon lancer, il patine, gros gabarit, c’est à lui de nous démontrer ce qu’il peut faire

Il est aussi capable de bien protéger la rondelle, a ajouté Houle. Les joueurs européens des fois, parce que la glace est tellement plus grande là-bas, ils ne sont pas souvent sur le long des rampes, mais dans le cas d’Emil, j’ai trouvé que pour un Européen il protège très bien la rondelle et il la laisse partir vite. Vous allez voir.

On y compte bien. Heineman se retrouvera au sein du premier trio des recrues en compagnie d’Owen Beck, lauréat de la révélation de l’année 2022 à Buffalo, et de Joshua Roy dont le riche CV le précède désormais.

En rafale

Filip Mesar, Riley Kidney, Sean Farrell, Jakub Dobes et William Trudeau seront tous à surveiller de près durant ce tournoi.

Mesar a connu une saison en deçà des attentes dans la Ligue de l’Ontario (OHL) l’an dernier et souhaite ardemment tourner la page sur sa carrière junior. Il vise la Ligue américaine, voire même la Ligue nationale, mais n’a pas même voulu mentionner l’OHL comme une possibilité cette année.

C’était ma première année loin de la maison, c’était différent. La première année est toujours la plus difficile. Maintenant c’est la deuxième, je connais la vie ici et le hockey. C’est ma maison maintenant. Je vais faire de mon mieux , a expliqué le Slovaque de 19 ans.

En attaque, Houle a conservé le même troisième trio que celui employé l’année dernière, soit Xavier Simoneau, Jan Mysak et Cédric Guindon. Pourquoi? Parce qu’on ne touche pas à une formule gagnante, évidemment.

Formation probable contre les Sabres :

Attaquants

Roy-Beck-Heineman

Farrell-Kidney-Mesar

Simoneau-Mysak-Guindon

Xhekaj-Davidson-JPJ

Extras : Dufort, Novak, Smilanic

Défenseurs

Trudeau-Reinbacher

Demin-Tourigny

Ortiz-Mailloux

Extras : Laaouan, Struble (absent)

Gardiens