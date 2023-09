L’Iran exclut des Jeux olympiques de Paris?

Il y a un an, le 16 septembre, la jeune étudiante Mahsa Amini mourait en prison, trois jours après son arrestation. La police des mœurs iranienne l’avait arrêté sous prétexte que son voile était mal porté.

Un collectif, qui réunit plusieurs personnalités dont la prix Nobel de la paix, l'Iranienne Shirin Ebadi, l’ancien champion du monde de boxe Mahyar Monshipour et l'avocat de réputation internationale Frédéric Thiriez, a écrit au CIO pour demander l’exclusion de l’Iran pour les prochains Jeux olympiques ou que l’on retire la participation aux cinq disciplines interdites aux femmes en Iran.

L’avocat au Conseil d’État français Frédéric Thiriez réclame que l’on applique et que l’on respecte la Charte olympique.

Article 4 des principes fondamentaux de l’olympisme La pratique du sport est un droit de l’homme. Chaque individu doit avoir la possibilité de faire du sport sans discrimination d’aucune sorte et dans l’esprit olympique, qui exige la compréhension mutuelle, l’esprit d’amitié, de solidarité et de fair-play . Article 6 la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Charte olympique doit être assurée sans discrimination d’aucune sorte, notamment en raison de la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation .

C’est sur cette base que les signataires de la lettre demandent des sanctions contre l’Iran.

Joint en France, l’ancien boxeur français d’origine iranienne et six fois champion du monde Mahyar Monshipour, à l’initiative de ce collectif, explique les raisons de son implication.

Cela fait plusieurs années que je réfléchis à une façon d’intervenir pour alerter le monde sur les injustices que vivent les femmes iraniennes. La mort de la jeune étudiante Mahsa Amini a été un révélateur de trop.

En plus de sa réputation internationale, le sextuple champion du monde veut aussi montrer que les hommes iraniens ne sont pas tous opprimants envers les femmes. Il se rappelle très bien des brimades qu’a vécues sa maman après son divorce.

J’avais un an quand ma maman a divorcé. Elle s’est remariée avec un homme qui ne voulait rien savoir de moi. Tellement qu’il m’a brûlé la plante des pieds pour envoyer un signe à sa nouvelle femme. Dans n’importe quel pays du monde, il aurait été condamné pour son geste, mais en Iran ce n’est pas le cas. Mais par mon implication, je veux aussi montrer qu'il y a des hommes en Iran qui respectent leurs femmes, leurs soeurs...

Mahyar Monshipour n’ a pas vraiment apprécié la réponse du Comité international olympique qui explique simplement qu’ils ont prévenu les responsables du Comité olympique iranien, sans plus.

Ils ont décidé de botter en touche et de ne pas prendre leur responsabilité, explique l’ancien boxeur. Nous allons maintenant demander au Tribunal arbitral du sport d'exclure l'Iran des prochains Jeux olympiques sur la base du non-respect de la charte olympique. Nous considérons à ce stade que la situation iranienne est semblable à celle de l’Afrique du Sud qui avait été exclue pour sa politique d’apartheid envers les noirs. Ici on peut parler d’apartheid sexuel envers les femmes.

Le collectif espère être entendu avant la fin de l’année.

Pendant ce temps, la répression s’est durcie en Iran. Même si les manifestations ont cessé, une autre forme de résistance a vu le jour. L’historien belge et spécialiste du Moyen-Orient Jonathan Piron suit de près la situation iranienne. Il a expliqué à Radio-Canada Sports comment s’organise cette résistance.

Il y a aujourd’hui un changement de tactique dans la mobilisation et on est passé beaucoup plus dans la désobéissance civile. Il y a maintenant une lutte dans l’espace public. Cela se traduit par des femmes qui se déplacent sans voile. Il y a également des graffitis, des tracts qui sont distribués avec les mêmes slogans qui réclament plus de libertés. Les messages sont même affichés sur les billets de banque. Les différents mouvements étudiants et syndicaux informels continuent de relayer les informations sur les personnes qui sont arrêtées ou emprisonnées.

Ouvrir en mode plein écran Une femme proteste en Iran après le décès de Mahsa Amini Photo : Associated Press

Ce mouvement de désobéissance civile a eu pour conséquence de durcir la répression, comme l’explique Jonathan Piron.

La police politique est de plus présente au sein même des campus universitaires, alors que traditionnellement, c’est illégal. La délation a été fortement encouragée et on arrête également les personnes, comme les commerçants, qui serviraient des femmes qui ne portent pas le voile. Le régime islamique a également renforcé la surveillance électronique et visuelle. Par exemple, des femmes qui circulent en voiture sans porter le voile peuvent se faire avertir par SMS, qu’elles doivent le faire immédiatement sous peine d’arrestation ou d'emprisonnement.

Pour le spécialiste du Moyen-Orient, la population, qui réclame plus de liberté et qui résiste, va faire face à un autre type de répression.

Le régime iranien veut mettre sur pied en 2024, un internet national. Pour le moment les forces de résistance peuvent communiquer grâce au VPN, mais bientôt l’internet mondial sera coupé. On va mettre sur pied un pare-feu géant qui sera celui de la République islamique et qui contrôlera l'ensemble du web. On pourra donc surveiller tous les mouvements et surtout qui consulte, tel site.

L’Iran privé de Jeux olympiques?

Questionné sur la démarche du collectif qui demande l'exclusion de l’Iran des prochains Jeux olympiques, l'historien Jonathan Piron trouve que c’est un bon moyen de pression.

Ouvrir en mode plein écran Les joueurs iraniens n'ont pas chanté l'hymne national de leur pays. Photo : Getty Images / Julian Finney

Il est important que la communauté internationale montre au régime iranien qu’il existe une ligne rouge à ne pas franchir. D’ailleurs, une commission des Nations Unies a récemment expulsé l’Iran parce qu’il ne respecte pas le droit des femmes. L’Iran, comme plusieurs pays du Golfe, attache une grande importance aux événements sportifs. Sa participation est une manière d’obtenir une certaine légitimité aux yeux de la communauté internationale.

Et il cite la dernière Coupe du monde de soccer au Qatar, comme exemple.