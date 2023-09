L’Italie bat le Chili à la Coupe Davis, la qualification canadienne attendra

Le Canada pouvait se qualifier sans jouer vendredi pour les quarts de finale de la Coupe Davis, mais une journée parfaite pour les Italiens a gardé le suspense presque entier dans le groupe A.

L'Italien Matteo Arnaldi a d'abord battu le Chilien Christian Garín 2-6, 6-4, 6-3, puis Lorenzo Sonego a poursuivi le travail contre Nicolás Jarry 3-6, 7-5, 6-4.

Seule une victoire de 3-0 des Italiens pouvait empêcher le Canada, qui a gagné ses deux duels jusqu'à maintenant sans perdre un seul de ses six matchs, d'être qualifié pour le tour suivant.

Et c'est ce qui s'est produit quand Lorenzo Musetti et Lorenzo Sonego sont revenus face à Marcelo Barrios et Alejandro Tabilo après avoir perdu la première manche 6-7 (3/7), en remportant les deux suivantes 6-3, 7-6 (7/2).

Le Canada (2-0, 6-0) fait face au Chili (1-1, 3-3) samedi. Une simple victoire, que ce soit dans un des deux matchs de simple ou dans le double, sera automatiquement qualificative pour le Canada, qui remporterait du même coup le groupe.

À lire aussi : Des champions sans pression à la Coupe Davis

La Suède, battue 3-0 par le Canada et le Chili, est déjà virtuellement éliminée même s’il lui reste un duel au programme contre l’Italie, dimanche.

Jusqu’ici, les Canadiens ont été quasi parfaits avec des victoires de 3-0 contre l’Italie et contre la Suède. En six matchs, les rouges n’ont concédé que deux manches à leurs rivaux.

Le capitaine Frank Dancevic ne pouvait espérer meilleur scénario, lui qui n’a pas pu envoyer ses deux meilleurs éléments sur le terrain cette semaine.

Félix Auger-Aliassime a décliné l’invitation de Tennis Canada, pour se concentrer sur sa fin de saison ATP , tandis que Denis Shapovalov accompagne l’équipe en Italie, mais n’a pas joué un seul match.

Le gaucher se remet d’une blessure à un genou qui l’a gardé à l’écart de la compétition depuis le tournoi de Wimbledon, en juin.

Le Canada est champion en titre de la compétition. En 2022, Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov avaient unis leurs efforts à ceux de Vasek Pospisil, Alexis Galarneau et Gabriel Diallo pour remporter l’immense saladier d’argent, emblème de la suprématie du tennis international.

Les quarts, les demies et la finale de la Coupe Davis auront lieu à Malaga, en Espagne, à la fin novembre. Cette ultime phase du tournoi se déroulera toutefois sans le pays hôte, puisque les Espagnols ont perdu leur deux premiers matchs de groupe.

Vendredi, la Serbie, menée par Novak Djokovic a infligé une deuxième défaite de 3-0 à l'Espagne qui avait aussi été balayé 3-0 par la République Tchèque à son premier duel.