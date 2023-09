Les championnes du monde espagnoles refusent encore de de revenir en sélection, selon leur fédération. Il s'agit d'un nouvel épisode dans l'affaire du baiser forcé de Luis Rubiales, qui a répondu vendredi pour la première fois devant un juge des accusations d'agression sexuelle à son encontre.

En dépit de la récente démission de Rubiales, elles ne reviennent pas , a dit à l' AFP une source proche de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), sans donner plus de détails.

Les championnes du monde espagnoles ont estimé, dans un communiqué publié plus tard vendredi, que les changements effectués à la tête de la fédération après le scandale du baiser forcé n'étaient pas suffisants pour les amener à revenir en sélection.

Les changements qui ont eu lieu ne sont pas suffisants pour que les joueuses se sentent dans un endroit sûr, où on respecte les femmes, où on parie sur le soccer féminin et où nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes , ont écrit 21 des 23 championnes du monde dans ce texte, signé au total par 39 joueuses et diffusé notamment par la Ballon d'Or, Alexia Putellas, sur les réseaux sociaux.

Cette décision, qui a fait l'effet d'une bombe en Espagne, intervient à quelques heures seulement de l'annonce, par la nouvelle sélectionneuse Montse Tomé, de sa liste de joueuses pour les matchs des 22 et 26 septembre contre la Suède et la Suisse en Ligue des nations.

Les instances du soccer espagnol avaient pourtant affiché leur optimisme ces derniers jours vis-à-vis d'un retour des championnes du monde, en mettant en avant la démission, dimanche, de Luis Rubiales de la présidence de la fédération et le limogeage, la semaine dernière, du sélectionneur de l'équipe féminine, Jorge Vilda, proche de Rubiales et dont les méthodes étaient contestées.

Mais, selon la presse espagnole, cela n'est pas encore suffisant pour des joueuses qui avaient réclamé, fin août, des changements structurels réels , assurant qu'elles ne rejoueraient pas tant que les dirigeants de la fédération restaient en place.

Éclipsant le sacre mondial de la « Roja » féminine à Sydney, le 20 août, le baiser forcé de Rubiales à Jennifer Hermoso, lors de la remise des médailles, a plongé le soccer espagnol dans le chaos et déclenché une vague d'indignation internationale.

Rubiales face au juge

Poursuivi pour agression sexuelle, suite à la plainte de Jenni Hermoso, l'ancien patron du soccer espagnol, 46 ans, a répondu vendredi pour la première fois de ces accusations devant le juge du tribunal madrilène de l'Audience nationale responsable de l'affaire, Francisco de Jorge.

Venu et reparti à pied avec son avocate, Rubiales, vêtu d'un costume bleu marine, n'a fait aucune déclaration aux dizaines de journalistes présents.

Mais, selon une source proche du parquet, il a nié les accusations devant le juge, lors d'une audience à huis clos, et réitéré que ce baiser était consenti.

Dans un entretien accordé à un journaliste britannique et diffusé mardi, Luis Rubiales – qui a refusé de démissionner pendant trois semaines malgré les pressions – avait nié tout acte pénalement répréhensible.

C'était un acte réciproque , a-t-il assuré. Ce n'était rien d'autre qu'un moment de bonheur, une grande joie , a-t-il poursuivi, en démentant tout acte à connotation sexuelle : mes intentions étaient nobles, 100 % non sexuelles, 100 %, je répète, 100 % .

Une version contestée par Jenni Hermoso, 33 ans, qui a dit s'être sentie victime d'un acte impulsif et sexiste, déplacé et sans aucun consentement et a porté plainte.

Le magistrat chargé de l'affaire devra décider, à l'issue de son instruction, de renvoyer ou non Luis Rubiales devant la justice. Son enquête venant de commencer, aucune décision n'est attendue à court terme.

Le parquet a réclamé pour sa part au juge que l'ancien patron du soccer espagnol ait l'interdiction de s'approcher à moins de 500 mètres de Jenni Hermoso, qui joue actuellement dans le championnat mexicain, et de rentrer en contact avec elle.

Depuis une récente réforme du Code pénal espagnol, un baiser non consenti peut être considéré comme une agression sexuelle, catégorie pénale regroupant tous les types de violence sexuelle. Selon une porte-parole du parquet, les peines encourues par Rubiales vont d'une amende à quatre ans de prison.