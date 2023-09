Cinq choses à savoir sur le repêchage de la LPHF

La LPHF, la nouvelle ligue professionnelle de hockey féminin, présentera le premier repêchage de son histoire lundi prochain. Voici ce que vous devez savoir avant de regarder l’émission spéciale qui sera webdiffusée en direct sur la page YouTube (Nouvelle fenêtre) et le site de Radio-Canada Sports.

La base

À compter de 13 h, lundi, dans l’atrium de CBC/Radio-Canada à Toronto, les six franchises de la LPHF devront ajouter 15 joueuses à leur formation. Les équipes de Toronto, Montréal, Ottawa, Boston, New York et du Minnesota ont déjà conclu des ententes avec trois joueuses autonomes.

Au total, ce sont 268 joueuses qui seront disponibles pour ce repêchage, mais seulement 90 d’entre elles seront choisies. Ces candidates proviennent de la PWHPA, de la PHF, de l’Europe, du réseau universitaire canadien, de la NCAA ou encore, ne sont pas officiellement affiliées à une organisation.

Les équipes détiendront les droits des joueuses sélectionnées pendant deux ans. Ensuite, ces dernières pourraient à nouveau être admissibles au repêchage si elles n’ont pas de contrat.

L'ordre de sélection

Pour ce repêchage d’une durée de 15 tours, la formule serpentine sera utilisée. Le club du Minnesota, qui s’est vu décerner le premier choix au terme d’une loterie, obtiendra donc le dernier choix du 2e tour, la première sélection du 3e tour et ainsi de suite.

Contrairement à la LNH ou d’autres ligues professionnelles, il n’y a pas d’âge minimal pour prendre part à ce repêchage. La plus jeune joueuse admissible est Lilly Legault, âgée de 16 ans et originaire de Peterborough, en Ontario.

La jeune Slovaque Nela Lopusanova, qui a complètement dominé les championnats du monde des moins de 18 ans à seulement 14 ans en janvier dernier, ne sera pas disponible.

Aucune transaction ne pourra être effectuée pendant le repêchage, mais ce sera autorisé une fois la saison débutée.

Le premier choix

À moins d’un revirement de situation, l’attaquante américaine Taylor Heise sera la première joueuse sélectionnée lors de ce repêchage historique. Âgée de 23 ans seulement, elle s’est particulièrement fait connaître sur la scène internationale lors des Championnats du monde en 2022. Elle avait obtenu le titre de joueuse par excellence du tournoi avec une récolte de 18 points.

Elle a auparavant connu une carrière universitaire phénoménale, remportant le titre de meilleure joueuse de la première division en NCAA pour la saison 2021-2022. Elle avait inscrit 66 points en 39 matchs. Natalie Darwitz, qui est la directrice-générale de la nouvelle équipe du Minnesota, faisait justement partie du personnel d’entraîneurs à l’Université du Minnesota lorsque Heise y jouait.

Et où a grandi Taylor Heise? Justement à Lake City, au Minnesota. Un scénario idéal.

Montréal

Danièle Sauvageau, directrice-générale de l’équipe de Montréal, choisira au 6e rang au premier tour et au 1er échelon, au 2e tour. Montréal bénéficie donc de deux choix consécutifs. Deux attaquantes, Laura Stacey et Marie-Philip Poulin, et une gardienne de but, Ann-Renée Desbiens, font déjà partie de l’équipe et il ne serait donc pas surprenant de voir Sauvageau jeter son dévolu sur une défenseuse.

Si certains voient l’Américaine Savannah Harmon parmi les candidates potentielles, une association naturelle existe avec Erin Ambrose. La défenseuse de 29 ans est devenue l’une des meilleures au monde à sa position, particulièrement en avantage numérique.

Elle a déjà passé plusieurs années à Montréal, évoluant pour Les Canadiennes dans la défunte CWHL, puis pour s’entraîner au Centre 21.02 que dirige Sauvageau. Un retour à Montréal semble logique, mais Ottawa sera aussi à la recherche d’une première défenseuse dans son alignement.

Comme choix de 2e tour, Jocelyne Larocque pourrait être la candidate choisie. Âgée de 35 ans, elle est une joueuse que toute équipe aimerait avoir dans son vestiaire pour son leadership, en plus d’être encore extrêmement efficace sur la patinoire. En 2014, elle est devenue la première joueuse autochtone à participer aux Jeux olympiques en hockey féminin.

Ouvrir en mode plein écran Emma Maltais Photo : Reuters / ANNEGRET HILSE

Difficile de prédire quand elle sera choisie, mais si jamais elle est encore disponible et que c’est au tour de Montréal de parler, il ne faudrait pas se surprendre que Sauvageau mette le grappin sur l’attaquante Emma Maltais. Après avoir connu une belle carrière offensive à l’université américaine, elle était davantage utilisée sur un trio défensif avec l’équipe canadienne.

Lors du récent camp d’entraînement de la sélection, elle s’est retrouvée aux côtés de Marie-Philip Poulin et il était difficile de ne pas voir une chimie évidente entre les deux joueuses. Fait non-négligeable, son père est québécois et Emma Maltais, même si elle a grandi en Ontario, parle français.

Le repêchage, pas une fin en soi

Si jamais une joueuse n’est pas sélectionnée lundi, le rêve n’est pas nécessairement terminé. Les personnes qui ne sont pas choisies deviendront joueuses autonomes. Elles pourront signer un contrat avec l’équipe de leur choix ou encore, être invitées à un essai professionnel.

Selon la convention collective, chaque équipe devra avoir un minimum de 28 joueuses présentes lorsque les camps d’entraînement débuteront en novembre prochain, dont 23 sous contrat.

La saison inaugurale de 24 matchs doit débuter en janvier, mais le calendrier exact n’a toujours pas été dévoilé, tout comme les sites de compétition. On sait cependant qu’une pause internationale aura lieu pour la présentation des Championnats du monde qui auront lieu du 4 au 14 avril, dans l'État de New York.