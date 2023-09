Nervosité et fébrilité à quelques jours du repêchage de la LPHF

ST. CATHARINES – Le camp de l’équipe canadienne de hockey féminin qui a lieu cette semaine est, à première vue, sans grand enjeu, mais la réalité est toute autre. Pour plusieurs joueuses, il s’agit en quelque sorte d’une dernière occasion de se prouver avant le repêchage de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

Au terme du camp d’entraînement qui prendra fin dimanche, à St. Catharines, la majorité des joueuses canadiennes demeurera en Ontario afin d’assister en personne au repêchage qui sera présenté lundi, à Toronto.

Le repêchage de la LPHF sera présenté en direct sur la page YouTube (Nouvelle fenêtre) et le site de Radio-Canada Sports, avec Alexandre Coupal, Jean St-Onge et Christine Roger.

À sept mois des Championnats du monde et à deux ans et demi des Jeux olympiques de Milan, ce camp est l'occasion parfaite de tester de nouvelles stratégies. Tous reconnaissent cependant que l'ambiance est particulière. Certaines joueuses veulent non seulement impressionner les dirigeants de l'équipe canadienne, mais espèrent aussi convaincre les nouveaux patrons des six équipes de la LPHF.

Je ne savais pas à quoi m’attendre, avoue l'entraîneuse adjointe, Caroline Ouellet. Elles sont concentrées et nous sentons qu’elles sont réellement ici pour Hockey Canada. Nous ne sentons pas que les filles sont ailleurs. Nous sentons qu’elles sont vraiment présentes et je leur donne beaucoup de crédit parce que ce n’est pas facile. Il y a beaucoup d’incertitude. Tout est arrivé super vite.

Les dirigeants se sont tout de même demandé si le moment était bien choisi pour la tenue d'un camp et ils ont même songé à l'annuler. Mais après réflexion, ils ont décidé que les joueuses méritaient de s'entraîner dans un contexte positif, ce qui a rarement été le cas au cours des dernières années.

Nous avons vécu l’annulation des Championnats du monde, la COVID, etc. Il y a eu beaucoup de choses négatives entourant le hockey féminin au cours des dernières années. De nous retrouver ensemble et de pouvoir célébrer en quelque sorte une aussi grande nouvelle, c’est génial. C’est certain qu’il y a un peu de nervosité, mais c’est un bon endroit pour en parler , a souligné l'entraîneur-chef, Troy Ryan.

Ouvrir en mode plein écran Gina Kingsbury Photo : Matthew Murnaghan/Hockey Canada / Matthew Murnaghan

Gina Kingbsury est bien placée pour comprendre certaines émotions ressenties par les joueuses alors qu'elle doit jongler avec deux emplois simultanément. Vice-présidente aux opérations pour Hockey Canada, elle quittera officiellement ce poste le 18 septembre prochain, le jour du repêchage de la LPHF. Si elle assure qu'elle est à St. Catharines pour Hockey Canada, elle doit parallèlement régler plusieurs dossiers pour son nouveau poste, celui de directrice générale avec l'équipe professionnelle de Toronto.

C’est un grand moment pour le hockey féminin, alors c’est certain que c’est un sujet de discussion. Mais les joueuses sont ici pour les bonnes raisons. Elles veulent gagner d’autres médailles d’or, alors elles essaient de trouver un équilibre dans tout ça.

Les joueuses qui ont déjà des contrats en poche, comme Marie-Philip Poulin, Ann-Renée Desbiens ou Laura Stacey, sont simplement fébriles à l'idée d'assister à un premier repêchage. Pour celles qui ne savent toujours pas si elles seront sélectionnées, la situation peut devenir anxiogène.

C'est le cas notamment des Québécoises Élizabeth Giguère et Gabrielle David, qui avaient un contrat avec Boston, dans la PHF, avant que cette ligue soit rachetée par les investisseurs de la LPHF.

Âgée de 24 ans, Gabrielle David participe à un premier camp avec l'équipe sénior. Après avoir conclu son parcours universitaire au printemps dernier, l'attaquante avait signé un premier contrat professionnel. Un rêve qui devenait réalité, mais pas pour longtemps. Elle est aujourd'hui de retour à la case départ.

C’est certain que ça ajoute un petit stress supplémentaire, mais j’essaie vraiment de me concentrer sur mon premier camp sénior et de performer du mieux que je peux. Parfois, avoir plus de pression, ça aide à être meilleure , affirme la joueuse originaire de Drummondville.

D’un côté, d’être plus jeune, je pense que ça peut être un avantage. Je n’ai pas trop d’attentes. Je n’ai pas d’obligation alors peu importe où ce serait, je serais excitée de jouer. Mais c’est certain que j’ai peut-être un petit parti pris pour Montréal , ajoute-t-elle.

De son côté, Élizabeth Giguère reconnaît qu'elle était particulièrement nerveuse lors de la première journée du camp. Il faut dire que plusieurs dirigeants d'équipes de la LPHF se sont déplacés pour l'occasion et certains d'entre eux font justement partie du personnel de l'équipe canadienne. C'est notamment le cas de Kori Cheverie, qui sera nommée entraîneuse-chef de l'équipe montréalaise.

Si certaines joueuses ont des préférences quant aux villes où elles aimeraient jouer, Élizabeth Giguère est ouverte à toutes les options. Tout ce qu'elle veut, c'est de jouer au hockey.

Je veux être dans un marché qui me veut. Je suis prête à jouer dans n’importe laquelle des six équipes. Je serais choyée d’être choisie. Si je suis repêchée, ce sera un moment magique dans ma vie. J’ai juste hâte.

Originaire de Québec, l'athlète de 26 ans n’a pas connu les Nordiques de Québec. Elle a toujours été partisane de l’Avalanche du Colorado.

Mais aujourd'hui, elle serait prête à porter n’importe quelles couleurs pour réaliser son rêve.

Même le Bleu-blanc-rouge.